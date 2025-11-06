İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonucu sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin gözü şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs sonuçlarına çevrilmiş durumda.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçları için henüz resmî bir açıklama yapmamıştır. Ancak geçmiş yıllara ait takvimler, öğrencilerin sonuç beklentisine ışık tutmaktadır:
|Kriter
|Geçmiş Yıl (2024-2025)
|Beklenen Dönem (2025-2026)
|Başvuruların Sona Ermesi
|1 Kasım'da
|Ekim/Kasım 2025 (Bu yıl başvurular 21 Kasım'a kadar uzatılmıştı.)
|Sonuçların Duyurulması
|31 Aralık'ta
|16-17 Aralık 2025 civarı veya Aralık sonu bekleniyor
Sonuç Sorgulama Yöntemleri
Başvuru sahipleri, değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlarını şu üç kanal üzerinden öğrenebileceklerdir:
Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul
Mobil Uygulama: İstanbul Senin mobil uygulaması
Hattı: ALO 153 Çözüm Merkezi
İBB Bursu İlk Ödeme Tarihleri Beklentisi
İBB'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ödemelerinin kesin tarihleri henüz resmî olarak açıklanmamıştır. Ancak geçmiş dönem verileri ışığında öngörülen durum şöyledir:
|Dönem
|Açıklanan Sonuç Tarihi
|İlk Ödeme Başlangıç Tarihi
|Geçen Yıl (2024-2025)
|31 Aralık 2024
|7 Ocak 2025
|Bu Yıl (2025-2026) Beklenti
|Aralık 2025 Ortası/Sonu
|Ocak 2026