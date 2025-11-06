ARA
  • İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonucu sorgulama ekranı


KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin gözü şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs sonuçlarına çevrilmiş durumda. 

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçları için henüz resmî bir açıklama yapmamıştır. Ancak geçmiş yıllara ait takvimler, öğrencilerin sonuç beklentisine ışık tutmaktadır:

KriterGeçmiş Yıl (2024-2025)Beklenen Dönem (2025-2026)
Başvuruların Sona Ermesi1 Kasım'daEkim/Kasım 2025 (Bu yıl başvurular 21 Kasım'a kadar uzatılmıştı.)
Sonuçların Duyurulması31 Aralık'ta16-17 Aralık 2025 civarı veya Aralık sonu bekleniyor

Sonuç Sorgulama Yöntemleri

Başvuru sahipleri, değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlarını şu üç kanal üzerinden öğrenebileceklerdir:

Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin mobil uygulaması

Hattı: ALO 153 Çözüm Merkezi

İBB Bursu İlk Ödeme Tarihleri Beklentisi

İBB'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ödemelerinin kesin tarihleri henüz resmî olarak açıklanmamıştır. Ancak geçmiş dönem verileri ışığında öngörülen durum şöyledir:

DönemAçıklanan Sonuç Tarihiİlk Ödeme Başlangıç Tarihi
Geçen Yıl (2024-2025)31 Aralık 20247 Ocak 2025
Bu Yıl (2025-2026) BeklentiAralık 2025 Ortası/SonuOcak 2026

 
