İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçları için henüz resmî bir açıklama yapmamıştır. Ancak geçmiş yıllara ait takvimler, öğrencilerin sonuç beklentisine ışık tutmaktadır: