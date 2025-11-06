ARA
  • VGM burs ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyorlar. Peki VGM burs ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama


Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan yükseköğrenim (üniversite) burs başvurularında sonuç bekleyişi devam ediyor.  

VGM bursu ne zaman açıklanacak? 

VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz paylaşılmadı.

 Kurumdan yapılan açıklamaya göre, VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlanacaktır. KYK sonuçları 4 Kasım 2025'te açıklandığı için, VGM değerlendirme süreci başlamış durumda. Bu nedenle sonuçların Kasım sonu – Aralık başı gibi duyurulması beklenmektedir.

VGM bursu sorgulama

VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesi olan vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

VGM 2025 Yılı Burs Miktarları

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlenen aylık burs ve eğitim yardımı miktarları şöyledir:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 1.250 TL

Yükseköğrenim Bursu: 3.000 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 3.000 TL
