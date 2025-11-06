VGM burs ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama

VGM bursu ne zaman açıklanacak?

VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz paylaşılmadı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlanacaktır. KYK sonuçları 4 Kasım 2025'te açıklandığı için, VGM değerlendirme süreci başlamış durumda. Bu nedenle sonuçların Kasım sonu – Aralık başı gibi duyurulması beklenmektedir.