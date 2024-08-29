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Hyundai'nin 900 kilometreyi aşan yeni hedefi

Hyundai Motor Company, 2024 CEO Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yaparak orta ve uzun vadeli stratejisi olan "Hyundai Way"le gelecek planlarını açıkladı.

29 Ağustos 2024 | 02:14
Hyundai'nin 900 kilometreyi aşan yeni hedefi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai etkinlikte, elektrikli ve hibrit araçlardaki rekabet gücünü artırmak için adımlarını sıklaştıracağını vurguladı. Marka, aynı zamanda batarya ve otonom araç teknolojilerini daha dinamik bir şekilde kullanacak.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, markanın satış hacmini 2023 yılına göre yüzde 30 artırmayı planladıklarını kaydetti.

2030 yılına kadar küresel olarak yılda 5,55 milyonluk bir satış hedefleyen Hyundai, aynı zamanda bu rakamın 2 milyonunun Elektrikli Araç (EV) modeli olmasını planlıyor.

TEK ŞARJLA 900 KM'DEN FAZLA

Yatırımlarını ve tüm çalışmalarını bu yöne doğru yoğunlaştıran Hyundai, öncelikli olarak Kuzey Amerika ve Çin pazarı için tek bir şarjla 900 km'den fazla menzile sahip yeni bir EV türü olan yeni Uzun Menzilli Elektrili Araç (EREV) modellerini tanıtmayı hedefliyor.

Hyundai ayrıca, 2030 yılına kadar uygun fiyatlı modelden lüks ve yüksek performansa kadar çeşitlilik gösteren 21 yeni EV modeli de tanıtmış olacak. Ana odak noktasını elektrifikasyona veren Hyundai, iyileştirilmiş performans ve yakıt verimliliğine sahip gelişmiş yeni nesil hibrit sistemini de tanıtacak.

  • Hibrid Elektirikli Araç (HEV) ürün yelpazesini mevcut 7 modelden 14'e çıkarmayı planlayan Hyundai, lüks markası Genesis'te de yeni hibrit modeller sunacak.
  • Pil teknolojisini de gündeminde olan Hyundai, uygun fiyatlı nikel-kobalt-manganez pilleri (NCM) ve güvenlik donanımlarını da güçlendiriyor.
  • Aynı şekilde otonom sürüşlü araçları ticarileştirmeyi planlayan Hyundai, küresel otonom sürüş yazılım şirketlerine yeni modelleri tedarik edecek.
  • Hyundai, elektrifikasyondaki öncü rol modelini hidrojen teknolojisindeki yetenekleriyle birleştirerek yepyeni bir değer zinciri oluşturacak. Bu sayede hidrojen alanında da en üst düzey enerji liderliğini güvence altına almayı hedefliyor.

"Hyundai Way" stratejisini desteklemek için 2033'e kadar 90 milyar dolar tutarında önemli bir yatırım yapmayı planlayan ve yüzde 35'in üzerinde yeni hedef hissedar getirisi kullanacak olan Hyundai, 2025'ten 2027'ye kadar da 3 milyar dolarlık bir hisse geri alım planını devreye alacak.

Hyundai Way'in ikinci bölümünde, Mobility Game Changer stratejisine yer veren Hyundai, SW ve AI'ya dayalı ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirirken aynı zamanda SDV Pace Car ve mobilite ekosistemindeki dönüşüme de öncülük edecek.

Hyundai, hidrojen değer zinciri iş markası HTWO aracılığıyla, yakıt hücresi sistemi serisini tramvaylar/trenler, gelişmiş hava hareketliliği, ağır ekipman, deniz taşıtları ve daha fazlası gibi daha geniş uygulamaları kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Marka, üretim ve operasyonun tüm aşamalarında karbon nötr hale gelerek 2045 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyor.

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