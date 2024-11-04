Hyundai tanıttı: INITIUM

Şirketin açıklamasına göre markanın hidrojen mobilitesi ve sürdürülebilirliğe olan bakış açısını sergileyen bu yeni konsept, 2025 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. İlk olarak Kasım ayında Los Angeles ve ardından Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sergilenecek INITIUM, marka için hidrojen enerjisi adına yeni bir dönemi işaret ediyor. İşte konsept aracın fotoğrafları...

1 INITIUM'UN ANLAMI Şirketin açıklamasına göre INITIUM, Latincede 'başlangıç' veya 'ilk' anlamına geliyor ve Hyundai tarafından özellikle tercih edildi. Açıklamaya göre konsept, Hyundai’nin 27 yıllık hidrojen teknolojisi gelişimine işaret ediyor. Hyundai açıklamasında "Hidrojen yakıt hücresiyle çalışan SUV konsepti, aynı zamanda Hyundai’nin “Art of Steel” yani “Çelik Sanatı” adı verilen yeni bir tasarım dilinin de başlangıcını simgeliyor" diyor.

2 HYUNDAI CEO'SUNUN YORUMU Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, "Hyundai’nin son 27 yıldır hidrojene olan net ve sarsılmaz bağlılığı, herkes için temiz ve erişilebilir bir enerji kaynağı olması inancımıza dayanıyor. "Kendimizi hidrojenin herkes tarafından her şeyde ve her yerde kullanıldığı bir geleceğe öncülük etmeye adadık" dedi.

3 Hyundai'nin yeni 'Art of Steel' tasarım dili nedir? Hyundai ve Genesis Global Tasarım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanı SangYup Lee, INITIUM konseptini ve Hyundai'nin yeni 'Art of Steel' tasarım dilini, bir sanat formu olarak yorumluyor. Çeliğin şekillendirilebilirmesiyle beraber bunun en uç noktaya taşınması gerektiğini savunan LEE, INITIUM ile birlikte kullanıcılara olan bağlılıklarını sağlam, güvenli ve daha fazla SUV vurgusu yapan bir tasarımla gösterdikleri yorumunu yapıyor.

4 INITIUM Artı (+) işaretinden dan ilham alan grafik tema, tamponlarla harmanlanarak farklı bir aydınlatma oluşturuyor. INITIUM'un gelişimi üç temel noktaya odaklanmış. Markaya göre hidrojenli otomobillerin temel güçlü yönleri olan sürüş menzili ve geliştirilmiş performans en önemli kriter. Bununla beraber aileler için geniş iç mekan ve bagaj alanı da araçta hedeflenen bir diğer önemli özellik. Şirketin açıklamasına göre rahatlık ve güvenlik özellikleri de konseptin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.