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  • İç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri söküp satıyorlar... Hacizli araçta akıl almaz kurnazlık!

İç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri söküp satıyorlar... Hacizli araçta akıl almaz kurnazlık!

Antalya'da bazı vatandaşların haciz yoluyla bağlanıp yediemin otoparkına götürülen araçlarını ilginç bir yöntemle geri almaya, bazılarının ise bu durumdan kar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sürücüler araçları yakalanmadan önce iç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri gibi değerli parçalarını söktükten sonra yol kenarına park edip kendi araçlarını polise ‘şüpheli araç' diye ihbarda bulunduğu belirtildi.

16 Haziran 2025 | 13:27
İç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri söküp satıyorlar... Hacizli araçta akıl almaz kurnazlık!

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kar sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.

 

1 "Şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar"

"Şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bazı yakalama haciz şehri bulunan araçların sahiplerinin aracı yakalattırmadan önce sanayiye götürdüğünü belirterek, "Bütün değerli aksamlarını söktürüyorlar ardından 112'yi arayıp şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar. 

Polis gelip şaseden sorgulamasını yapıyor ve üzerinde yakalama haciz var ve mecbur otoparka bağlanıyor" dedi.

 

"Önlem alınması lazım"

Sürücünün borcu ödeyecek gücü olmayınca farklı yöntemlere başvurduğunu kaydeden Topçu, "Kişi bunu borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve arabadan ne kurtarırsa kar olarak görüyor. 

Bir de ihaleden tekrar kendisi alabilmek için aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar. 

 

Buna bir önlem alınması lazım. Boş bir araç bu şekilde yapılıyorsa bunun denetimi çok sıkı olmalı.

 

Eğer yapılamıyorsa da bu araçları hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmaması gerekiyor. O zaman kimse bu işe yönelmez" ifadelerini kullandı.
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Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
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SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
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