İç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri söküp satıyorlar... Hacizli araçta akıl almaz kurnazlık!

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kar sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.