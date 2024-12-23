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Ve iki dev marka resmi olarak birleşme görüşmelerine başladı

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi.

23 Aralık 2024 | 15:39
Ve iki dev marka resmi olarak birleşme görüşmelerine başladı

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Nissan'ın yüzde 24,5'lik hissesine sahip olan Mitsubishi de mutabakat zaptını imzalarken, yeni oluşturulacak gruba katılmayı ocak ayı sonuna kadar değerlendirecek.

Şirketler, Haziran 2025'e kadar birleşme görüşmelerini tamamlamayı, Ağustos 2026'ya kadar holding şirketi kurmayı ve her iki şirketin hisselerinin de borsaya kote edilmesini hedefliyor.

Öte yandan Honda, gelecek yıl 1,1 trilyon yen (7 milyar dolar) değerinde hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

KAYNAKLARI PAYLAŞACAKLAR
Honda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Toshihiro Mibe, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin elektrikli araçlar ve otonom sürüş alanındaki yeni teknolojilerin geliştirilmesinde rekabet edebilmek için daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşmanın, Honda ve Nissan markasını koruyacağını belirten Mibe, anlaşmanın, kaynakları paylaşmayı ve sinerji sağlamayı amaçladığını aktardı.

Mibe, iki şirketin potansiyel birleşme yoluyla 30 trilyon yenlik (191,4 milyar dolar) bir satış rakamına ulaşacağını, faaliyet karının ise 3 trilyon yen (19 milyar dolar) üzerine çıkacağını ifade etti.

Mibe, "Her iki şirket de kendi markalarıyla ortak holding şirketinin tamamına sahip olduğu iştirakler olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK
Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, kasımda 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Honda ve Nissan'ın birleşmesiyle kurulacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Anlaşma aynı zamanda 2021'de Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacak.

Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

İŞBİRLİKLERİ ARTIYOR
Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyor.

Honda ve Nissan bu yıl martta maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmış, Mitsubishi Motors da ağustos ayında görüşmelere katıldığını açıklamıştı.

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