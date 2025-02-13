İki otomobil devinin birleşme planı suya düştü

İki şirket, “zeka ve elektrikli araçlar çağını hedefleyen stratejik bir ortaklık çerçevesinde iş birliği yapacaklarını” söyledi. Reuters, 6 Şubat’ta Nissan’ın rakibi Honda ile birleşme görüşmelerinden “geri adım atmaya hazır göründüğünü” duyurmuştu. CNBC'nin haberine göre Honda hisseleri Perşembe günü %2,14 değer kazanırken, Nissan’ın hisseleri %0,34 düştü.

Yabancı basına göre anlaşmanın bozulmasına neden olan faktörlerden biri Nissan’ın fabrikaları kapatmayı reddetmesi. Bazı analizlere göre Honda’nın, Nissan'ı yan kuruluşu yapma hamlesi anlaşmanın kaderini etkiledi. Honda’nın Nissan’da daha derin personel kesintileri için baskı yaptığı da iddialar arasında.

Bloomberg'in haberine göre iki ünlü markayı holding şirketi altında bir araya getirme planları bozulsa da iki şirket Mitsubishi Motors ile stratejik ortaklıklarını sürdüreceklerini ve pillerin, otonom sürüşün, yazılımların ve elektrikli araç teknolojilerinin şirket içinde geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacaklarını söylüyor.

