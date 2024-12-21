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İki yeni Ford daha Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Ford F-150 Supercab XLT’nin Türkiye’ye gelmesinden sonra iki yeni araç daha Türkiye’de: Yeni SUV Bronco Sport ile Ford Edge

21 Aralık 2024 | 04:48
İki yeni Ford daha Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Ford’un geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen premium modeli F-150 Supercab XLT’den sonra yeni nesil SUV Bronco Sport ile Ford Edge de Türkiye'de. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve satış fiyatları
 

1 Bronco Sport

Bronco Sport Bronco Sport 1.5L EcoBoost motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ve 258 Nm tork ile geliyor. Açıklamaya göre çeşitli arazi ve hava koşullarına uyum sağlayarak beş farklı sürüş modu arasında geçiş yapabilen araç; Normal, Eko, Spor seçeneklerinin yanı sıra kumlu ve kaygan zeminlerde performans için geliştirildi.

2 SERİ SEÇENEKLERİ

SERİ SEÇENEKLERİ Bronco Sport Big Bend ve Outer Banks seri seçenekleriyle birlikte geliyor.

3 Kare tasarım

Kare tasarım Açıklamaya göre Bronco Sport Big Bend zorlu arazi koşullarına daha kolay uyum sağlaması için kare şeklinde tasarlandı. Modelde ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu, 4 yönlü manuel ayarlı yolcu koltuğu ve deri direksiyon bulunuyor. 8 inçlik ekrana sahip SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi, 4.2 inçlik dijital yol bilgisayarıyla birleşiyor.

4 Bronco Sport Outer Banks

Bronco Sport Outer Banks Tavanda ve öz ızgarada siyahın hakim olduğu Bronco Sport Outer Banks ise 10 hoparlörlü Bang&Olufsen ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ambiyans LED ışıklandırma ve ısıtmalı deri direksiyonla birlikte geliyor.

5 GÜVENLİK SİSTEMLERİ

GÜVENLİK SİSTEMLERİ Her iki seri de Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Otomatik Dur/Kalk Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve Ön/Arka Disk Frenler gibi sürücü destek özellikleriyle donatılmış durumda.

6 Ford Edge

Ford Edge Ford Edge ise 4x4 akıllı AWD sistemi ile 2.0L EcoBoost motora sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla 380 Nm tork sağlayan Ford Edge, ayrıca ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde her tekerleğin bağımsız hareket etmesini sağlayarak sürüş konforunu ve yol tutuşunu artırmayı hedefliyor.Model, Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Otomatik Dur/Kalk Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği, Arka Park Sensörü, Adaptif Hız Kontrolü ve Geri Görüş Kamerası gibi özelliklere sahip.

7 İki seri seçeneği

İki seri seçeneği Ford Edge, SEL ve Titanium olmak üzere iki farklı seri seçeneğiyle sunuluyor. Ford Edge SEL dış tasarımında açılabilir panoramik cam tavan, petek tasarımlı ön ızgara, 18 inç alüminyum jantlar, LED farlar, gündüz yanan ayarlı LED farlar, elektrikli yan aynalar, akıllı bagaj kapağına sahip. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği Ford Edge SEL donanımında standart sunuluyor. İç tasarımda farklı yönlere otomatik olarak ayarlanabilen ön yolcu ve sürücü koltukları, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon yer alıyor. 12 inçlik ekrana sahip SYNC 4A bilgi-eğlence sistemi, 4.2 inçlik yol bilgisayarıyla destekleniyor.

8 Titanium seçeneği

Titanium seçeneği Ford Edge Titanium ise krom çıtalı öz ızgarası, 20 inç jantlarıyla dikkat çekiyor. Ford Edge Titanium paketi Yağmur Sensörü, Ön Park Sensörü ile hafızalı, elektrikli, katlanabilen ve sinyalli yan aynalarıyla geliyor. Ford Edge SEL paketine ek olarak ayrıca iç mekânda ambiyans LED ışıklandırma, 12 hoparlörlü Bang&Olufsen ses sistemi ile konfor ve lüksü bir arada sunuyor.

9 SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

SATIŞ FİYATLARI NE KADAR? Yeni Ford Bronco Sport 2.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve Edge ise 3.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
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