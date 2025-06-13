İkinci el araç piyasası hareketlendi: Fiyatların yönü ne oldu?

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Mayıs 2025 sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları mart ve nisan aylarından sonra mayıs ayında da yükseliş gösterdi. Mayıs ayında fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı.

VavaCars'ın hazırladığı raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarının 2025 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı başlangıcından itibaren enflasyon artışı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el araç fiyatları ise yüzde 6,5 artış gösterdi. Öte yandan dolar kuru, yüzde 11 değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının bahar aylarında sürekli artış kaydettiğini belirtti.

Bu yükseliş eğiliminin yaz aylarında da devam edeceğini öngördüklerini aktaran Gözelekli, "Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarındaki artış ile döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artış arasındaki makas kapanmaya başladı. Örneğin mayıs ayında uzun bir süreden sonra ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış, hem enflasyonun hem de dolar kurundaki artışın üstünde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde daha da hareketli bir ikinci el araç piyasası oluşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.