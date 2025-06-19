İkinci el otomobilin değerini düşüren 6 önemli faktör

İşte ikinci elde otomobilin değerini düşüren faktörler:
1 AĞIR HASAR KAYDI
Online ikinci el araç platformlarından VavaCars'a göre öncelikli unsurların başında gelen ağır hasar kaydı, aracın daha önce ciddi bir kazaya karıştığına, önemli yapısal hasar aldığına ve ekonomik olarak onarılamaz olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle hem kurumsal firmalar hem de bireysel alıcılar, ağır hasar kaydı olan araçlara şüpheyle yaklaşıyor. Firma, bu araçların piyasada yüzde 40'a kadar değer kaybıyla daha düşük fiyata satıldığını da belirtiyor.
2 HAVA YASTIĞININ AÇILMASI / KEMERLERİN TAMİR EDİLMİŞ OLMASI
İkinci el araçlarda değer kaybı yaratan diğer önemli faktörler arasında ise hava yastıklarının açılması ile emniyet kemerlerinin tamir edilmiş veya değiştirilmiş olması yer alıyor. Bu durumların, aracın güvenliğini doğrudan etkilediği için alıcılar tarafından büyük bir endişe kaynağı olarak görüldüğüne ve Türkiye pazarında satışının zorlaştığına dikkati çekiyor. Firmaya göre, özellikle hava yastıklarının açılmasının, aracın şiddetli bir çarpışmaya karıştığını ve güvenliğinin sorgulanabilir olduğunu gösteriyor ve hava yastıkları doğru şekilde onarılmış olsa da sonraki kazada çalışmama ihtimali alıcılarda endişe yaratıyor.
3 ŞASİ İŞLEMLERİ / GÖVDE DİREKLERİNDE BOYA
Şasi işlemleri ve gövde direklerinde boya olmasının da ikinci el araçların değerini ciddi şekilde düşüren önemli unsurlar olduğuna vurgu yapılıyor. Açıklamada, şasi ve yapısal onarımların alıcılar için büyük uyarı işareti anlamı taşıdığı belirtiliyor.
TAVANDA BOYA VE DEĞİŞİM
Tavanda boya veya değişimler de aracın orijinalliği ile yapısı hakkında soru işaretleri yaratıyor ve değer kaybı oluşturuyor.