İkinci el otomobilin değerini düşüren 6 önemli faktör

İkinci el araçlarda değer kaybı yaratan diğer önemli faktörler arasında ise hava yastıklarının açılması ile emniyet kemerlerinin tamir edilmiş veya değiştirilmiş olması yer alıyor. Bu durumların, aracın güvenliğini doğrudan etkilediği için alıcılar tarafından büyük bir endişe kaynağı olarak görüldüğüne ve Türkiye pazarında satışının zorlaştığına dikkati çekiyor. Firmaya göre, özellikle hava yastıklarının açılmasının, aracın şiddetli bir çarpışmaya karıştığını ve güvenliğinin sorgulanabilir olduğunu gösteriyor ve hava yastıkları doğru şekilde onarılmış olsa da sonraki kazada çalışmama ihtimali alıcılarda endişe yaratıyor.