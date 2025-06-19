ARA
DOLAR
39,55
0,06%
DOLAR
EURO
45,46
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
4285,37
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
9102,02
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İkinci el otomobilin değerini düşüren 6 önemli faktör

İkinci el araç alım satımında değer kaybı, hem alıcılar hem de satıcıların gündeminde önemli bir konu olmaya devam ediyor. Peki, ikinci elde otomobilin değerini düşürken faktörler neler?

19 Haziran 2025 | 12:49
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 12:51
İkinci el otomobilin değerini düşüren 6 önemli faktör

İşte ikinci elde otomobilin değerini düşüren faktörler:

 

1 AĞIR HASAR KAYDI

AĞIR HASAR KAYDI

Online ikinci el araç platformlarından VavaCars'a göre öncelikli unsurların başında gelen ağır hasar kaydı, aracın daha önce ciddi bir kazaya karıştığına, önemli yapısal hasar aldığına ve ekonomik olarak onarılamaz olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle hem kurumsal firmalar hem de bireysel alıcılar, ağır hasar kaydı olan araçlara şüpheyle yaklaşıyor. Firma, bu araçların piyasada yüzde 40'a kadar değer kaybıyla daha düşük fiyata satıldığını da belirtiyor.

 

2 HAVA YASTIĞININ AÇILMASI / KEMERLERİN TAMİR EDİLMİŞ OLMASI

HAVA YASTIĞININ AÇILMASI / KEMERLERİN TAMİR EDİLMİŞ OLMASI

İkinci el araçlarda değer kaybı yaratan diğer önemli faktörler arasında ise hava yastıklarının açılması ile emniyet kemerlerinin tamir edilmiş veya değiştirilmiş olması yer alıyor. Bu durumların, aracın güvenliğini doğrudan etkilediği için alıcılar tarafından büyük bir endişe kaynağı olarak görüldüğüne ve Türkiye pazarında satışının zorlaştığına dikkati çekiyor. Firmaya göre, özellikle hava yastıklarının açılmasının, aracın şiddetli bir çarpışmaya karıştığını ve güvenliğinin sorgulanabilir olduğunu gösteriyor ve hava yastıkları doğru şekilde onarılmış olsa da sonraki kazada çalışmama ihtimali alıcılarda endişe yaratıyor.

 

3 ŞASİ İŞLEMLERİ / GÖVDE DİREKLERİNDE BOYA

ŞASİ İŞLEMLERİ / GÖVDE DİREKLERİNDE BOYA

Şasi işlemleri ve gövde direklerinde boya olmasının da ikinci el araçların değerini ciddi şekilde düşüren önemli unsurlar olduğuna vurgu yapılıyor. Açıklamada, şasi ve yapısal onarımların alıcılar için büyük uyarı işareti anlamı taşıdığı belirtiliyor.

TAVANDA BOYA VE DEĞİŞİM

Tavanda boya veya değişimler de aracın orijinalliği ile yapısı hakkında soru işaretleri yaratıyor ve değer kaybı oluşturuyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4285,37 0,11%
  • ALTIN ONS 3370,41 0,03%
  • BIST 100 9102,02 -1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,688 0,384%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37293 0,24643%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 -0,1303%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5472 0,0627%
  • EURO/DOLAR 1,146 -0,2042%
  • EURO/TURK LIRASI 45,464 0,2101%
  • STERLIN/DOLAR 1,34287 0,05514%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (20 Haziran)
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (20 Haziran)
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL