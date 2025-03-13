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İkinci el satışlarında bayram hareketliliği

İkinci el otomobil ilanlarında şubat ayında fiyatlarda ciddi bir değişim yaşanmazken Ramazan Bayramı öncesinde satışların artması bekleniyor. İşte ilanlarda en çok görülen markalar…

13 Mart 2025 | 14:17
İkinci el satışlarında bayram hareketliliği

arabam.com, şubat ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un şubat ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksi analizine göre, şubat ayında ilan fiyatlarında ciddi bir değişim yaşanmadı.

2024 genelindeki düşüş trendini sürdüren enflasyondan arındırılmış fiyatlar, ocak ayına kıyasla yüzde 1,8 azalırken, ilanlardaki araç fiyatları ise ortalama 783 bin 68 lira oldu.

arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Golf oldu.

Şubatta, 500 bin liraya kadar araç ilan oranı yüzde 35,8'e gerileyerek bir önceki aya göre yüzde 2,5 puanlık düşüş gösterdi. 1 milyon lira üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 26'ya çıkarak yüzde 2,6 puan arttı.

5 yaşa kadar araçların ilan oranı, ocağa göre yüzde 2,7 puan artarak yüzde 27,7'ye yükseldi. Bu durum, ikinci el piyasasında yaşı genç araçlara ilginin arttığını gösterdi. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,9; 10-15 yaş aralığındaki araçların yüzde 27,4; 16-20 yaş aralığındaki araçların ise yüzde 13,2 olarak tespit edildi. 20 yaş ve üzeri araçların oranı ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 puan düşerek yüzde 14,9'a geriledi.

OTOMATİK VİTES ARAÇLARIN İLAN SAYISI YÜKSELDİ

Otomatik vitesli araçların ilan oranında ise dikkati çekici bir artış gözlemlendi. Ocakta yüzde 34'lük oran, şubatta yüzde 37'ye yükseldi. Düz vitesli araçların ilan oranı ise aynı dönemler arasında yüzce 58'ten 55'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, 2025 yılının ilk aylarında fiyatların daha durağan seyrettiğini ve piyasada gözlem yapıldığını düşündüklerini aktardı.

Mart ayında faiz indirimi sonrası tüketici tarafında talep artışı beklediklerini kaydeden Oğuzhan, "Özellikle bayram öncesinde, araç alımında bir hareketlilik yaşanabilir. Faiz indirimi kararının ardından kredi kullanımının artması ve bütçesine uygun araç almak isteyen tüketicilerin, baharın gelmesiyle, talebi artırmasını bekliyoruz. Bu talep artışının, piyasayı hareketlendireceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
GERİ
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