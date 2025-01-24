ARA
DOLAR
35,69
0,16%
DOLAR
EURO
37,36
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
3192,55
1,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
10068,33
-0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

En hızlı alıcıyı o buldu: İkinci el piyasasına yön veren 7 model

VavaCars, Fiat Egea'nın aralıkta ikinci el araçlar arasında en hızlı alıcı bulan model olduğunu açıkladı. İşte ikinci el piyasasında en hızlı alıcı bulan 7 model:

24 Ocak 2025 | 13:51
En hızlı alıcıyı o buldu: İkinci el piyasasına yön veren 7 model

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, ikinci el araç piyasasına yönelik yapay zeka destekli analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi.

Yakıt tipine bağlı olarak hibrit araçlar, 45 gün ile ilanda en az süre kalan araç tipi oldu. Hibrit araçları 49 gün ile benzinli, 52 gün ile dizel ve 62 gün ile elektrikli araçlar takip etti.

SEGMENT TİPLERİ VE MARKA ETKİSİ

Çalışmada, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde segment tiplerinin belirleyici bir faktör olduğu kaydedildi. C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün olurken, D segment araçlarda bu süre 61 gün, E segment araçlarda ise 74 gün olarak gerçekleşti.

C segment araçlarda en hızlı satılan modeller:

  1. Fiat Egea: 39 gün
  2. Toyota Corolla: 41 gün
  3. Renault Megane: 43 gün
  4. Honda Civic: 45 gün
  5. Ford Focus: 45 gün
  6. Skoda Octavia: 52 gün
  7. Opel Astra: 52 gün

RENK DE ÖNEMLİ ETKEN

Araç renklerinin de satış hızında etkili olduğu çalışmada, beyaz renkli araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün olarak belirlendi. Gri renkli araçların 50 gün, siyah araçların ise 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi.

Bölgesel veriler ise Güneydoğu Anadolu'da ortalama 45 gün ile en hızlı satış yapılan bölge olduğunu ortaya koyarken, Doğu Anadolu’da bu süre 46 gün, Akdeniz’de 49 gün, İç Anadolu’da 50 gün, Ege’de 51 gün, Karadeniz ve Marmara’da ise 52 gün olarak gerçekleşti.

VavaCars'ın analizi, yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel farkların ikinci el araç satış süreleri üzerinde önemli etkiler yarattığını gösterdi. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3192,55 1,19%
  • ALTIN ONS 2782,13 1,03%
  • BIST 100 10068,33 -0,44%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,318 0,214%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43323 -0,29704%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,25 -0,9973%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,6922 0,1636%
  • EURO/DOLAR 1,0467 0,4757%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3583 0,3842%
  • STERLIN/DOLAR 1,24086 0,43871%
Borsa Haberleri
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Lila Kağıt (LILAK) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
SPK'dan yeni bülten: 4 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
GERİ
İLERİ
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Lila Kağıt (LILAK) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
SPK'dan yeni bülten: 4 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL