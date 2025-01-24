Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, ikinci el araç piyasasına yönelik yapay zeka destekli analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi.

Yakıt tipine bağlı olarak hibrit araçlar, 45 gün ile ilanda en az süre kalan araç tipi oldu. Hibrit araçları 49 gün ile benzinli, 52 gün ile dizel ve 62 gün ile elektrikli araçlar takip etti.

SEGMENT TİPLERİ VE MARKA ETKİSİ

Çalışmada, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde segment tiplerinin belirleyici bir faktör olduğu kaydedildi. C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün olurken, D segment araçlarda bu süre 61 gün, E segment araçlarda ise 74 gün olarak gerçekleşti.

C segment araçlarda en hızlı satılan modeller:

Fiat Egea: 39 gün Toyota Corolla: 41 gün Renault Megane: 43 gün Honda Civic: 45 gün Ford Focus: 45 gün Skoda Octavia: 52 gün Opel Astra: 52 gün

RENK DE ÖNEMLİ ETKEN

Araç renklerinin de satış hızında etkili olduğu çalışmada, beyaz renkli araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün olarak belirlendi. Gri renkli araçların 50 gün, siyah araçların ise 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi.

Bölgesel veriler ise Güneydoğu Anadolu'da ortalama 45 gün ile en hızlı satış yapılan bölge olduğunu ortaya koyarken, Doğu Anadolu’da bu süre 46 gün, Akdeniz’de 49 gün, İç Anadolu’da 50 gün, Ege’de 51 gün, Karadeniz ve Marmara’da ise 52 gün olarak gerçekleşti.

VavaCars'ın analizi, yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel farkların ikinci el araç satış süreleri üzerinde önemli etkiler yarattığını gösterdi. AA