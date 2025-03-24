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İkinci elde en hızlı o araçlar satıldı

İkinci el otomobil piyasasında yapılan analize göre, şubatta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 53 gün oldu. Yakıt tipine göre en az sürede ilanda kalan kategori ise hibrit araçlar oldu.

24 Mart 2025 | 12:19
İkinci elde en hızlı o araçlar satıldı

Vavacars, kamuya açık verileri analiz ederek yapay zeka desteğiyle hazırladığı ikinci el araçların ilanda kalma süreleriyle ilgili analizin sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan analiz sonuçlarına göre, şubatta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 53 gün oldu. İkinci el araç ilanlarının aralık ayında ilanda kalma süreleri ise 52 gün olarak gerçekleşmişti.

İkinci el araç fiyatları 3 aydır sabit kalırken, ilanda kalma sürelerinde belirgin bir değişiklik gözlemlenmedi.

Şubatta yakıt tipine göre hibrit araçlar 47 günle en az sürede ilanda kalan kategori oldu. Ayrıca benzinli araçlar 52, dizeller 54, elektrikli araçlar ise 65 gün ilanda kaldı.

Zirvedeki hibrit araçların ortalama ilanda kalma süreleri, aralık ayına göre 2 gün daha uzadı.

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde, segment tiplerinin, marka ve modellerin de büyük oranda etkili olduğu öne çıktı. C ve B segment ikinci el araçlar 49, D segment araçlar 61 ve E segment araçlar 75 gün ortalama ilanda kalma süresine sahip oldu.

Fiat Egea, 41 günle en hızlı alıcı bulan araç modeli oldu. Bu sıralamayı 42 günle Toyota Corolla, 45 günle Renault Megane ve Honda Civic, 46 günle Ford Focus, 54 gün ile Skoda Octavia ve Opel Astra takip etti.

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süreleri, renklerine göre de farklılık gösterdi. Beyaz renkteki araçlar ortalama 50 gün, gri renkteki araçlar 51 gün, siyah renkteki araçlar ise 66 gün ilanda kaldı.

Analiz, ilanda kalma sürelerinin bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri 47 günle en kısa ortalama ilanda kalma süresine sahip bölgeler olurken, en uzun ortalama ilanda kalma süresi ise 55 günle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kaydedildi.

 

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