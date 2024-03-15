İlk şirketini kasırga vurmuştu... 2. şirketi de iflas edebilir

Tesla'nın yolundan gitmeye çalışan bazı elektrikli araç girişimleri henüz bu başarıya ulaşabilmiş değil. Fisker de onlardan biri. ABD medyasına göre şirket iflas açıklayabilir. Insider'ın aktardığı habere göre Fisker hisseleri Perşembe günü The Wall Street Journal'ın şirketin iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğünü bildirmesinin ardından %55'e varan oranda değer kaybetti. Peki, şirkette neler oluyor? İşte ABD basınına yansıyanlar:

1 DANIŞMAN TUTTU İDDİASI Wall Street Journal bu hafta yaptığı haberde Fisker'in nakit sıkıntısı nedeniyle olası bir iflas başvurusu üzerinde çalışmak üzere danışmanlar tuttuğunu duyurdu. Fisker bu iddia sonrası bir açıklama yapmadı. Ancak habere göre faaliyetlerini sürdürmek için yeterli kaynağa sahip olmayabilir. Şirket şubat ayında bir yatırımcıyla Fisker'i ayakta tutmak için daha fazla para koyma konusunu görüştüğünü; ayrıca maliyetleri düşürmek için işten çıkarma yoluna gideceğini bildirmişti. Ancak 1 yıl yetecek kaynağı olup olmadığı konusunda şüpheleri de dile getirmişti.

2 İŞ MODELİ Elektrikli SUV Ocean'ı satan Fisker, farklı bir iş modeline sahip ve üretimi tamamen dış kaynak kullanarak gerçekleştiriyor. Ocean, Magna tarafından Avusturya'da üretiliyor. Ancak işler yolunda gitmiyor. CNN'nin haberine göre Magna geçen yıl 10.193'ten fazla Fisker SUV üretti, ancak bunların yarısından daha azı takvim yılı içinde müşterilere teslim edildi. Fisker'inki bu yılki teslimat hedefi 20.000.

3 YOUTUBE VİDEOSU HİSSELERİ ETKİLEMİŞTİ Amerikalı Youtuber Marques Brownlee geçen ay Fisker'in Ocean modelini incelemiş ve videosuna "Bu Şimdiye Kadar İncelediğim En Kötü Araba" başlığını atmıştı. Bu video da Fisker'in başını ağrıttı. Çünkü videoda "Fisker Ocean'ın bu versiyonunu satın almayın" ifadesi yer alıyordu. Video 4,5 milyondan fazla izlendi hisselerin düşmesine katkı sağladı.

4 2024 OCAKTAN BU YANA YÜZDE 92 DÜŞTÜ Fisker'in hisseleri Çarşamba günü işlem kapanışında hisse başına 32 sentten işlem görüyordu, bu da 2024'ün başından bu yana %80'den fazla bir düşüş anlamına geliyor.

5 İLK ŞİRKETİ İFLAS ETMİŞTİ Fisker, kurucusu Henrik Fisker'in ilk şirketi, Fisker Karma adında plug-in hibrid lüks bir otomobil üretmişti. Bu şirketin akıbetini ise Sandy Kasırgası belirlemişti. Kasırga nedeniyle 338 adet Fisker Karma sular altında kalmış; şirket sigortadan para alamayınca iflas etmişti.

6 BÜYÜME BEKLENENDEN YAVAŞ Insider'ın analizine göre ABD elektrikli araç pazarındaki büyüme beklenenden yavaş. Bu durum Örneğin 2021 sonlarında halka arz olmasıyla zirveye ulaşan elektrikli araç sektöründeki düşüşü uzattı. Bir dönem 150 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Rivian'ın değeri bugün 10 milyar dolar.