İlk yarıda ağır bilanço: 2,3 milyar euro zarar açıkladı

Şirket, zarar beklentisine gerekçe olarak vergiler öncesi net giderler ile ABD’nin uygulamaya başladığı tarifelerin erken etkilerini gösterdi.

CNBC'nin haberine göre Stellantis, söz konusu dönemde net gelirinin 74,3 milyar euro civarında gerçekleşeceğini öngördü. Bu miktar, 2024’ün aynı dönemindeki 85 milyar euroya kıyasla düşüş anlamına geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısındaki sonuçları etkileyen başlıca dört unsur şunlar oldu:

Karlılığı artırmaya yönelik erken aşamadaki adımlar,

Yaklaşık 3,3 milyar euroluk vergiler öncesi gider,

Sanayi maliyetlerinin faaliyet karını olumsuz etkisi ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar,

ABD tarifelerinin erken etkileri

Üretim kayıpları da bekliyor

Stellantis, yalnızca tarife kaynaklı doğrudan etkinin ilk yarıda 300 milyon euroya ulaşmasını bekliyor. Ayrıca bu sürecin parçası olarak bazı üretim kayıpları da öngörülüyor.

2025 yılı ilk yarısına ilişkin tam finansal sonuçların 29 Temmuz’da açıklanması planlanıyor.

Şirketin Milano borsasında işlem gören hisseleri haberin açıklanmasının ardından pazartesi sabahı yüzde 2,1 oranında geriledi. Stellantis hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.