İlk yarıda elektrikli satışları nasıl gitti?

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24, önceki aya kıyasla yüzde 7 yükseldi.

Bu yılın ilk yarısında ise dünya çapında 9,1 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satışlar, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışlarında Çin liderliği yılın ilk yarısında etkisini gösterdi. Dünyada bu dönemde satılan toplam elektrikli aracın 5,5 milyonu Çin'de kayıtlara geçti. Böylece, Çin'deki elektrikli araç satışları da ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 32 büyüdü.

Çin'in bazı şehirlerinde elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonların kaldırılacağına yönelik haberler ülke pazarında yavaşlama beklentisine yol açmasına rağmen, satışlardaki artış devam etti.

Ülkede, yılın ikinci yarısında daha fazla finansmanın erişilebilir hale gelerek elektrikli araç satışlarındaki güçlü büyümenin süreceği öngörülüyor.

Avrupa'da elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında yüzde 26 artışla 2 milyona ulaştı.

İspanya, Almanya ve İngiltere'de elektrikli araç satışlarındaki yükseliş devam ederken, Fransa'da sübvansiyonların kesilmesinin etkisiyle satışlar yüzde 13 geriledi.

- Kuzey Amerika'daki satışlarda yavaşlama eğilimi

ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika'da satışlardaki artış yavaşlayarak yılın ilk 6 ayında yüzde 3 oldu ve bölgede 900 bin elektrikli araç satıldı. Kanada'da bu dönemdeki satışlar yüzde 23 düşerken, Meksika'da ve ABD'de sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 6 büyüdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'da "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak nitelendirdiği düzenlemeyi imzalayarak yasalaştırmasının ardından, bir önceki başkan döneminde yürürlüğe konulan Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki yeni, ikinci el ve ticari elektrikli araçlara yönelik vergi indirimleri geri çekildi.

Bu yıl ABD'de satılan elektrikli araçların bir kısmı bu vergi indirimlerinden yararlanabilmişti. Bu nedenle, vergi indirimlerinin 30 Eylül 2025'te itibarıyla yürürlükten kaldırılmasından önce ülkede elektrikli araç satışlarında artış beklenirken, yılın son çeyreğinde talepte keskin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları söz konusu dönemde yüzde 40 büyüyerek 700 bin oldu.

- Fiyat hassasiyeti olan sürücüler sübvansiyonları dikkate alıyor

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Çin ve Avrupa'nın elektrikli araç dönüşümünde hızla ilerlediğini belirtti.

Dünya genelinde her iki elektrikli araçtan birinin Çin'de satıldığına işaret eden Lester, "Çin'de satılan yeni araçların yaklaşık yarısı elektrikli. Sübvansiyonlara ilişkin bazı endişelere rağmen, yıl boyunca bu güçlü elektrikli araç satış eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Avrupa'daki büyüme güçlü olsa da bölge genelinde eşit dağılmadı. İngiltere ve Almanya öne çıkarken, Fransa geride kaldı. Fiyat hassasiyeti yüksek olan sürücüler hala sübvansiyonlara bağımlı durumda." ifadelerini kullandı.

Lester, Kuzey Amerika'da, özellikle Kanada'da ise bu yıl elektrikli araç satışlarında bir yavaşlama yaşandığını vurgulayarak, "Trump'ın Büyük Güzel Yasası ile yaptığı son kesintilerle, ABD’nin 2025 genelinde elektrikli araç pazarında herhangi bir büyüme görmesi zor olabilir." dedi.