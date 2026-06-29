JAECOO ve Red Bull’dan stratejik iş birliği

OMODA | JAECOO Polonya, 2026 yılı boyunca düzenlenecek Red Bull Dance Your Style etkinlik serisi kapsamında Red Bull markasıyla stratejik bir iş birliğine imza attı.

Bu yılki Red Bull Dance Your Style organizasyonu, Polonya'nın en başarılı sokak dansçılarını bir araya getirirken, şehir kültürünün yaratıcılığını ve enerjisini kutluyor. OMODA | JAECOO ile Red Bull Dance Your Style arasındaki iş birliği ise iki markanın ortak değerleri olan dinamizm, enerji ve yaratıcılığı ön plana çıkarıyor.

Ortak tutkuların buluştuğu platform

Red Bull Dance Your Style, doğrudan rekabet ve seyirci katılımına dayanan formatıyla dünyanın en tanınmış dans etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Yarışmanın kazananları izleyicilerin oylarıyla belirlenirken, farklı dans stillerini temsil eden yarışmacılar yaratıcılıklarını, bireyselliklerini ve doğaçlama yeteneklerini sahnede sergiliyor.

Yıllardır dans, müzik ve moda etrafında şekillenen güçlü bir topluluğu bir araya getiren Red Bull Dance Your Style, dans dünyasının en önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Özellikle özgünlük, kendini ifade etme ve yeni deneyimlerin peşinden gitmeyi yaşam tarzı olarak benimseyen kitlelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, OMODA | JAECOO'nun değerleriyle de güçlü bir şekilde örtüşüyor. Marka, modern yaşam tarzını, yaratıcılığı ve bireyselliği destekleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Dans rekabetine eşlik eden bir yolculuk

Etkinliğin eleme serisi, 23 Mayıs'ta Zielona Góra'da düzenlenen ilk etapla başladı. Bu organizasyonda finale yükselmeye hak kazanan ilk yarışmacılar belirlenirken, OMODA 7 modelleri de etkinlikte yer aldı. Red Bull Dance Your Style için özel olarak tasarlanan kaplamalarla hazırlanan araçlar, dansçıları ve davetlileri etkinlik alanına taşıdı. Katılımcılar aynı zamanda OMODA ürün gamının en yeni modeli olan OMODA 7'yi ve sunduğu teknolojileri yakından tanıma fırsatı buldu.

Serinin ikinci ayağı ise 20 Haziran'da Varşova'da gerçekleştirildi. Burada yarışmacılar, büyük finalde yer alacak son 16 dansçı arasına girebilmek için mücadele etti. En yetenekli dansçılar becerilerini sergilemek üzere finale yükselirken, 22 Ağustos'ta Kraków'da gerçekleştirilecek büyük finalde OMODA | JAECOO markası da güçlü bir şekilde yer alacak. Final organizasyonunda OMODA 5, OMODA 7 ve OMODA 9 modelleri görev alacak ve finale kalan dansçıların ulaşımlarını sağlayacak.

Red Bull Dance Your Style iş birliği, OMODA | JAECOO'nun modern, aktif ve seçici tüketicilerle bağ kurma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Organizasyon, inovasyon, yaratıcılık, dinamizm ve kendini ifade etme gibi markanın temel değerlerini yansıtıyor. OMODA | JAECOO'nun modern mobilite anlayışı ile Red Bull Dance Your Style'ın enerjisinin birleşimi, katılımcılar için benzersiz deneyimler sunan özel bir platform yaratıyor.

OMODA 7 ile başlayan deneyim

Zielona Góra'da düzenlenen ilk Red Bull Dance Your Style eleme etabında OMODA 7, yarışmacıların etkinlik alanına ulaşımını sağladı. Etkinlik için özel olarak hazırlanan araçlar dansçıları ve davetlileri taşırken, modelde kullanılan ileri teknolojilerin de sergilenmesine olanak tanıdı.

Katılımcılar aynı zamanda OMODA 7'nin sunduğu zengin donanım özelliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Modern teknolojiyi yüksek seyahat konforuyla bir araya getiren modelde, elektrikli ayarlanabilen, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, panoramik cam tavan, SONY ses sistemi ve gelişmiş Hello OMODA sesli asistan sistemi yer alıyor. Kokpitin merkezinde ise kablosuz Android Auto™ ve Apple CarPlay® desteği sunan 15,6 inçlik kaydırılabilir multimedya ekran bulunuyor. Ayrıca 50W kablosuz şarj ünitesi ve 540° yüksek çözünürlüklü kamera sistemi gibi yenilikçi teknolojiler de günlük kullanımda konfor ve güvenliği artırıyor.

Büyük finalde OMODA'nın yıldızları sahneye çıkacak

Etkinlik serisinin resmi otomotiv partneri olan marka, Kraków'da düzenlenecek büyük finalde diğer OMODA modellerini de katılımcılarla buluşturacak. 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek final organizasyonunda OMODA 5 de dansçıların ve katılımcıların ulaşımında görev alacak.

Şehir yaşamına yönelik geliştirilen en popüler SUV modellerinden biri olan OMODA 5, 12,3 inç çift ekran, kablosuz Android Auto™ ve Apple CarPlay®, 50W kablosuz şarj ünitesi ve 8 hoparlörlü SONY ses sistemi gibi özellikleriyle modern ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

OMODA modellerinin Red Bull Dance Your Style etkinliğindeki varlığı, modern mobiliteyi, yenilikçi teknolojileri ve dansın enerjisini bir araya getirerek organizasyonun ruhuyla güçlü bir uyum yakalıyor. Böylece OMODA | JAECOO, yalnızca bir ulaşım çözümü sunmanın ötesine geçerek genç kullanıcıların tutkularına ve yaşam tarzlarına dokunan deneyimlerin de bir parçası olmayı sürdürüyor.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin.” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mentalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.

