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Jaguar'ın marka görünümü değişikliğinin ardından tanıttığı ilk konsept

Bir süre önce yeni görsel kimliğini duyuran Jaguar bu hafta “Copy Nothing” felsefesi doğrultusunda gelecekteki araçlarına ilham vermek amacıyla şekillendirdiği TYPE 00 konseptini Miami Art Week kapsamında ilk kez gösterdi.

04 Aralık 2024 | 22:41
Jaguar'ın marka görünümü değişikliğinin ardından tanıttığı ilk konsept

Jaguar’ın konsept aracı TYPE 00’dan ilhamla tasarlanacak ilk aracı, 2025 sonunda tanıtılacak dört kapılı elektrikli bir GT olacak. İşte bu hafta görücüye çıkan tasarımın fotoğrafları:
 

1 TASARIM

TASARIM Açıklamaya göre TYPE 00; uzun bir motor kaputu, kıvrımlı tavan çizgisi, hareketli sırt profili ve dramatik bir siluet için 23 inç alaşımlı jantlarla sunuluyor. Açıklamaya göre TYPE 00’daki semboller, markanın mirasından ilham alarak kökeninin değerli bir işareti olan "Leaper" ögesiyle de dönüşümü vurguluyor. TYPE 00, düz yüzeyleriyle de dikkat çekiyor.

2 MARKADAN İKİ YORUM

MARKADAN İKİ YORUM Jaguar’ı; efsanevi mirası, sanatı ve duygusal çekiciliğiyle benzersiz bir İngiliz lüks markası olarak tanımlayan JLR CEO'su Adrian Mardell, “Jaguar, benim için derin bir anlam ifade ediyor. Şimdi Jaguar’ı yeniden keşfediyoruz ve E-TYPE gibi ikonik modellerimize duyulan hayranlığı tekrar canlandıracağız. Yolculuğumuza orijinal felsefemize sadık kalarak ‘Copy Nothing’ anlayışımızla devam ediyoruz ve eminiz ki sonuçlar etkileyici olacak.” dedi.Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover ise “Jaguar için markanın DNA'sına sadık; ancak geleceğe dönük ve gerçekten öne çıkan cesur ve yaratıcı yeni bir karakter ortaya çıkardık.” dedi.

3 KONSEPTİN ADININ ANLAMI

KONSEPTİN ADININ ANLAMI Açıklamaya göre “TYPE” ön eki; markanın kökenine, E-TYPE gibi öncü modellere dayanıyor. İsimdeki ilk sıfır, sıfır egzoz emisyonunu ifade ediyor. İkinci sıfır ise yeni neslin ilk aracı olarak statüsünü temsil ediyor

4 İKİ FARKLI TASARIM YORUMU

İKİ FARKLI TASARIM YORUMU Marka açıklamasında "Tıpkı 1961 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez gösterilen iki E-TYPE gibi, TYPE 00’nun tanıtımı da Jaguar’ın yeni tasarım vizyonunun iki farklı yorumunu içeriyor. Satin Rhodon Rose rengindeki model, Miami'nin ikonik Art Deco mimarisinin pastel renklerine atfen “Miami Pink” olarak adlandırıldı. Bu renk, pirinç metalin zamanla dönüştüğü belirgin gül renginden ilham alıyor. Bu renge, dikkat çekici bir Inception Silver Blue renkli bir TYPE 00 eşlik ediyor. “London Blue” adı verilen renk ise 1960’ların Opalescent Silver Blue renginden ilham alıyor" deniliyor.

5 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN Çift kanatlı kelebek kapılar ve yeni nesil bagaj kapağına sahip. Jaguar Malzeme Tasarım Yöneticisi Mary Crisp ise el işçiliğinin yer aldığı kabin için “TYPE 00, farklı ve beklenmedik malzemeler ile büyüleyici renkleri harmanlıyor. Yeni yaratıcı felsefemiz her adımda görülebiliyor. Pirinç, traverten taşı ve kumaşlar olmak üzere üç ana malzememiz var. Bu malzemeleri kullanma şeklimiz, sanatın cesur bir yansıması olarak temsil ediliyor ve benzersiz bir atmosfer yaratıyor" diyor.
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