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Jeep Avenger e-Hybrid yollara çıkıyor: Liste ve ÖTV muafiyetli fiyatı duyuruldu

Jeep Avenger’ın hibrit motor seçenekli versiyonu, Türkiye yollarına çıkıyor.

10 Haziran 2024 | 00:42
Jeep Avenger e-Hybrid yollara çıkıyor: Liste ve ÖTV muafiyetli fiyatı duyuruldu

Jeep "Avenger e-Hybrid" ile Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor. Jeep Avenger’ın hibrit motor seçenekli versiyonu, Türkiye yollarına çıkıyor. İşte markadan yapılan açıklama ve duyurulan satış fiyatı: 

1 ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER Şirketin açıklamasına göre Avenger e-Hybrid, 100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motor seçeneği, 48 voltluk lityum iyon batarya ve 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzımana sahip. Jeep Avenger’in, hibrit motor seçeneği ile donatılan versiyonu bu aydan itibaren Jeep showroomlarındaki yer alıyor.
Açıklamaya göre Avenger e-Hybrid MHEV (mild hibrit) motor teknolojisinden güç alıyor. Otomatik 6 ileri E-DCT6 çift kavramalı şanzıman ve entegre elektrikli motor ile eşleştirilen Avenger e-Hybrid, müşterilerin düşük hızlarda tamamen elektrik motoru ile yol almalarına imkân veriyor.

3 2 DONANIM SEÇENEĞİ

2 DONANIM SEÇENEĞİ Limited ve Summit donanım seçenekleriyle satışa sunulan Avenger e-Hybrid’in Limited versiyonunda, 17 inç parlak gümüş alaşım jantlar, full LED reflektör ön farlar, gövde rengi kapı kolları ve gümüş koruma plakaları gibi dış tasarım özellikleri bulunuyor.

4 Yakıt tüketimi

Yakıt tüketimi Aracın yakıt tüketimi 100 km'de 5.1 lt olarak belirtiliyor.

5 Limited versiyonda

Limited versiyonda Limited versiyonun kabin içerisinde ise kumaş/vinil premium koltuklar, gümüş rengi gösterge paneli ve iç trimler, deri direksiyon simidi gibi özellikler sunuluyor. Riğer özellikler arasında ise 10.25 inç HD dokunmatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli, otomatik klima, Adaptive Cruise Control (ACC), otonom acil fren desteği, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, yokuş iniş desteği, Selec Terrain 6 farklı sürüş modu ve autohold özellikli elektrikli park freni yer alıyor.

6 Summit versiyonda

Summit versiyonda Avenger e-Hybrid’in Summit donanım paketinde ise Limited donanımına ek olarak 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, full LED ön ve arka farlar, karartılmış camlar ve otomatik uzun farlar gibi dış tasarım özellikleri ve kabin içerisinde 8 farklı iç ambiyans aydınlatma seçeneği yer alıyor. Summit donanımda; otomatik kararan dikiz aynası sürüş konforunu arttırırken; anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, 180° geri görüş kamerası (drone view), 360° park sensörleri, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, elektrikli açılabilen bagaj kapağı ve seviye 2 otonom sürüş standart olarak yer alıyor.

7 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Haziran ayından itibaren 1.598.250 TL’den başlayan fiyatlarla Jeep® showroomlarındaki yerini alan Avenger e-Hybrid; Limited versiyonu ile ÖTV muafiyeti kapsamına da giriyor. Muafiyet kapsamındaki müşteriler 891.000₺ fiyat ile Avenger e-Hybrid sahibi olabiliyor.
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