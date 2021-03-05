ABD’de büyük Kızılderili kabilesi olan Cherokee Ulusu ile Jeep arasındaki isim tartışması devam ediyor. Oklahoma merkezli Cherokee kabilesinin lideri Chuck Hoskin, Jeep’in Cherokee modelinin ismi ile ilgili konuşmuş ve “İsmimizi bir arabanın üzerine yapıştırmak bizi onurlandırmaz” demişti.

Chuck Hoskin Jr, ilk olarak Car & Driver dergisi tarafından yayınlanan bir açıklamasında, şirketlerin ve spor takımlarının yerli Amerikan isimlerini, resimlerini ve maskotlarını takma ad olarak veya ürünlerinde kullanmamaları gerektiğine inandığını söylemişti.

Hoskin, “Bunun iyi niyetli bir hareket olduğuna eminim, ancak ismimizin bir arabanın yanına yapıştırılması bizi onurlandırmıyor” demişti.

Car & Driver’a göre bu talep, Cherokee Kabilesinin isim değişikliğiyle alakalı ilk talebi. Ancak, Jeep “Cherokee” ismini ilk kez 1970’lerde araçlarında kullanmaya başlamıştı.

Jeep’in ana şirketi olan Amsterdam merkezli Stellantis’in sözcüsü Kristin Starnes yaptığı açıklamada, aracın adının dikkatle seçildiğini ve “Yerli Amerikan halkını asalet, cesaret ve gururlarından dolayı onurlandırmak ve kutlamak için yıllar içinde geliştirildiğini” aktarmıştı.

STELLANTIS CEO’SUNDAN AÇIKLAMA VAR

Yaşanan gelişmenin Jeep’in sahibi olan Stellantis grubunun CEO’su Carlos Tavares, Cherokee ismini araçlardan kaldırma fikrini tamamen reddetmedi. Tavares, “Bu aşamada, gerçek bir sorun olup olmadığını bilmiyorum. Ama eğer sorun bir sorun varsa elbette biz bunu çözeceğiz. Burada olumsuz olabilecek bir şey görmüyorum. Bu bence bizim yaratıcı tutkumuzu ifade etme ve sanatsal becerilerimizi ifade etme meselesi. İstenilen her noktaya gelmeye hazırız. Uygun kişilerle aracılar olmaksızın görüşebileceğimiz bir nokta” diyor.