Jeep Ekim ayı kampanyasını duyurdu: İşte modellerine göre güncel fiyat listesi

Jeep’in SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Yeni Compass Limited versiyonunda 2.883.000 TL’den, Summit donanım seviyesinde ise 3.123.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yeni Compass’ın Summit versiyonlarında iç mekâna eklenen kahverengi döşeme seçeneği ise modelin modern ve rafine kabin tasarımına daha seçkin bir atmosfer kazandırıyor.
Macera, özgürlük ve tutkunun markası Jeep®, ekim ayında sunduğu satın alma fırsatlarıyla yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilerine farklı seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep® yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde geçerli fiyatlardan yararlanarak yeni modellerine sahip olabiliyor.
Jeep®’in kompakt SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Yeni Jeep Avenger, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren elektrifikasyon seçenekleriyle ekim ayında da sunuluyor. Bu kapsamda Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.325.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den ve Yeni Jeep Avenger 4xe Overland 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunan Yeni Jeep Avenger, markanın özgürlük ve macera ruhunu kompakt SUV dünyasına taşıyor.
Tercihini Jeep Compass’tan yana kullanacak müşteriler ise markanın karakteristik tasarım kodlarını, gelişmiş teknolojilerini ve sürüş özelliklerini bir araya getiren Limited ve Summit donanımlı versiyonlarda lansmana özel kampanyalı anahtar teslim fiyatından yararlanabiliyor. Bu kapsamda Jeep Compass, Limited donanımlı versiyonunda 2.883.000 TL’den ve Summit donanımlı versiyonunda 3.123.000TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Compass’ın Summit donanım seviyesinde opsiyonel donanım olarak satışa sunulmaya başlanan yeni kahverengi iç döşeme seçeneği, modelin modern ve rafine kabin atmosferine daha seçkin bir karakter kazandırıyor. Joshua kahve renk kullanılan yeni iç döşemede, kapı iç döşemeleri, ön konsol, konsol kapağı ve koltuk döşemeleri bu özel renkle güncellenirken, sürücü koltuklarının arkasında yer alan bant detayları da macera ruhunu yansıtan dikkat çekici bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Kahverengi koltuk ve döşeme özel tasarımı, üretiminde kullanlılan özel malzemeler sayesinde hem günlük kullanımın zorlu şartlarına daha dayanıklı olmasıyla hem de su geçirmez özelliğiyle ön plana çıkıyor ve markanın DNA’sını ortaya koyuyor. Yeni döşeme seçeneği, Compass’ın güçlü ve özgün dış tasarımını iç mekânda daha premium bir görünümle tamamlıyor.