Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Jeep sahibi olmak isteyenlere Avenger, Renegade ve Compass modellerinde yüzde sıfır faizli cazip kredi olanakları sunuluyor.
1 AVENGER'DA 150 BİN TL'YE 12 AY SIFIR FAİZ İMKANIAğustos boyunca geçerli olan kampanya dahilinde, kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger'ın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekli versiyonları Electric ve E-Hybrid için 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sağlanıyor.
2 RENEGATE DE KAMPANYA KAPSAMINDAJeep'in kabiliyetli küçük SUV'u Renegade'e de ay sonuna dek aynı kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.
3 COMPASS'TA 300 BİN LİRA İNDİRİM İMKANI1 milyon 999 bin 900 liraya başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid'de 300 bin lira indirim imkanı sunuyor.
Summit donanım seviyesinde ise 250 bin liralık indirim seçeneği ile yine ay sonuna dek müşterileri bekliyor.