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Jeep'ten, 3 modelde sıfır faizli kredi kampanyası

Jeep, Avenger, Renegade ve Compass modellerine özel kampanya başlattı.

14 Ağustos 2024 | 23:02
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2024 | 23:09
Jeep'ten, 3 modelde sıfır faizli kredi kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Jeep sahibi olmak isteyenlere Avenger, Renegade ve Compass modellerinde yüzde sıfır faizli cazip kredi olanakları sunuluyor.

 

 

 

1 AVENGER'DA 150 BİN TL'YE 12 AY SIFIR FAİZ İMKANI

AVENGER'DA 150 BİN TL'YE 12 AY SIFIR FAİZ İMKANI Ağustos boyunca geçerli olan kampanya dahilinde, kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger'ın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekli versiyonları Electric ve E-Hybrid için 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sağlanıyor.

2 RENEGATE DE KAMPANYA KAPSAMINDA

RENEGATE DE KAMPANYA KAPSAMINDA Jeep'in kabiliyetli küçük SUV'u Renegade'e de ay sonuna dek aynı kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.

3 COMPASS'TA 300 BİN LİRA İNDİRİM İMKANI

COMPASS'TA 300 BİN LİRA İNDİRİM İMKANI 1 milyon 999 bin 900 liraya başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid'de 300 bin lira indirim imkanı sunuyor.
Summit donanım seviyesinde ise 250 bin liralık indirim seçeneği ile yine ay sonuna dek müşterileri bekliyor.
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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
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İLERİ
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