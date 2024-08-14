Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Jeep sahibi olmak isteyenlere Avenger, Renegade ve Compass modellerinde yüzde sıfır faizli cazip kredi olanakları sunuluyor.

1 AVENGER'DA 150 BİN TL'YE 12 AY SIFIR FAİZ İMKANI Ağustos boyunca geçerli olan kampanya dahilinde, kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger'ın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekli versiyonları Electric ve E-Hybrid için 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sağlanıyor.

2 RENEGATE DE KAMPANYA KAPSAMINDA Jeep'in kabiliyetli küçük SUV'u Renegade'e de ay sonuna dek aynı kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.

3 COMPASS'TA 300 BİN LİRA İNDİRİM İMKANI 1 milyon 999 bin 900 liraya başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid'de 300 bin lira indirim imkanı sunuyor.