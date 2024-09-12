Karsan ve Toyota Motor Europe'dan "hidrojen teknolojisi" işbirliği

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre şirket, sektörde yeni nesil teknolojiyi temsil eden hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modellere yatırımını da hızlandırıyor. Açıklamada "Eylül 2022'de Almanya'da gerçekleştirilen IAA Transportation Fuarı'nda e-ATA Hydrogen modelini dünyaya tanıtan şirket, hidrojen teknolojisindeki iddiasını güçlendirmek ve bu alanda daha da ilerlemek için bir adım daha attı. Bu kapsamda şirket, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknolojileri üreticilerinden Toyota ile işbirliği anlaşması imzaladı" denildi.

İşbirliği kapsamında şirket, hidrojenli araçlarında alternatif olarak Toyota Fuel Cell Module'ü de kullanarak, teknolojik çözümlerini çeşitlendirmeye devam ederken şirketin Toyota Fuel Cell Modülleri ile donatılmış hidrojenli otobüslerinin 2025'te pazara sunulması planlanıyor.

Toyota yakıt hücresi sistemlerini Belçika Zaventem'deki tesislerinde üretiyor.

- "Japon teknolojisini yanımıza aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalıştıklarını belirterek, ileri teknolojiler konusundaki atılımlarının devam ettiğini aktardı.

Mobilite alanında öncü konumda olmaktan öte, daha iyisini başarma arzusuyla geleceği şekillendiren yeniliklerle her zaman daha iyisini hedeflediklerine dikkati çeken Baş, "Bu doğrultuda, 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonumuzla müşterilerimize en güvenilir, en iyi performansa sahip mobilite çözümlerini sunan bir marka olma motivasyonumuzu koruyoruz. ifadelerini kullandı.

Toyota ile işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Baş, "Japonya'nın dev endüstri gücü Toyota, otomotivden deniz taşımacılığına, trenlerden yük taşımacılığına kadar geniş bir yelpazede 30 yılı aşkın hidrojen teknolojisi deneyimiyle tanınıyor. Hidrojen, Karsan olarak çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojilerde öncelikli gördüğümüz bir alan. 2022 sonunda tanıttığımız e-ATA Hydrogen ile bu vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Şimdi, bu güçlü işbirliğiyle yüksek Japon teknolojisini de yanımıza alarak, hidrojen alanındaki iddiamızı daha da ileriye taşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet de hidrojenin, gelecekte toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmada kritik bir rol oynayacağına inançlarının tam olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, Karsan’a Yakıt Hücre Modüllerimizi tedarik ederek iş birliğimizi genişletmekten ve birlikte hidrojen toplumuna giden yolda ilerlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.