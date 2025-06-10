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Kia Haziran 2025 otomobil fiyatları açıklandı: İşte Picanto, Ceed, Sportage ve tüm modellerin listesi

Haziran 2025 itibarıyla sıfır kilometre Kia modellerinin fiyatları güncellendi. Markanın ürün gamında yer alan otomobillerin fiyat aralığı 1.210.000 TL ile 5.835.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte KİA modellerindeki son değerler

10 Haziran 2025 | 11:45
Kia Haziran 2025 otomobil fiyatları açıklandı: İşte Picanto, Ceed, Sportage ve tüm modellerin listesi

Kia'nın farklı segmentlerdeki modellerinin ve versiyonlarının güncel fiyat listesi Haziran 2025 güncel değerleri ile listelendi. İşte KİA modellerindeki son durum

1 Kia Picanto 2025 Haziran fiyat listesi

Kia Picanto 2025 Haziran fiyat listesi
Picanto Feel 1.0L 63 PS AMT1.210.000
Picanto Cool 1.2L 79 PS AMT1.280.000

2 Kia Stonic Haziran 2025 fiyat listesi

Kia Stonic Haziran 2025 fiyat listesi
Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool Plus1.500.000
Stonic 1.0L 100 PS DCT Business Plus1.580.000
Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance Plus1.620.000
Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige Plus1.680.000

3 Kia Ceed Haziran 2025 güncel fiyat listesi

Kia Ceed Haziran 2025 güncel fiyat listesi
Ceed HB Elegance Plus 1.5L 140 PS DCT1.840.000

4 Kia XCeed Haziran 2025 güncel fiyat listesi

Kia XCeed Haziran 2025 güncel fiyat listesi
XCeed Elegance 1.5L 140 PS DCT1.905.000

5 Kia Sportage Haziran 2025 güncel fiyat listesi

Kia Sportage Haziran 2025 güncel fiyat listesi
Sportage Live Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin2.150.000
Sportage Cool Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin2.170.000
Sportage Elegance Konfor Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin2.355.000
Sportage Prestige Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin2.615.000

6 Kia EV3 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi

Kia EV3 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi
EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range1.719.000
EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range1.924.000
EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige Standard Range1.924.000
EV3 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range2.519.000

7 Kia EV9 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi

Kia EV9 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi
EV9 Prestige 149 kW Otomatik 7 koltuklu4.820.000
EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 6 koltuklu5.835.000
EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 7 koltuklu5.835.000

8 Yeni Sorento (Hibrit) 2025 Haziran güncel fiyat listesi

Yeni Sorento (Hibrit) 2025 Haziran güncel fiyat listesi
Yeni Sorento Prestige Smart 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik Hibrit 5 Koltuk4.525.000
Yeni Sorento Prestige Smart 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik Hibrit 7 Koltuk4.625.000
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Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
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