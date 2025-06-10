Kia'nın farklı segmentlerdeki modellerinin ve versiyonlarının güncel fiyat listesi Haziran 2025 güncel değerleri ile listelendi. İşte KİA modellerindeki son durum
1 Kia Picanto 2025 Haziran fiyat listesi
|Picanto Feel 1.0L 63 PS AMT
|1.210.000
|Picanto Cool 1.2L 79 PS AMT
|1.280.000
2 Kia Stonic Haziran 2025 fiyat listesi
|Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool Plus
|1.500.000
|Stonic 1.0L 100 PS DCT Business Plus
|1.580.000
|Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance Plus
|1.620.000
|Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige Plus
|1.680.000
5 Kia Sportage Haziran 2025 güncel fiyat listesi
|Sportage Live Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin
|2.150.000
|Sportage Cool Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin
|2.170.000
|Sportage Elegance Konfor Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin
|2.355.000
|Sportage Prestige Plus 1.6L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin
|2.615.000
6 Kia EV3 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi
|EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range
|1.719.000
|EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range
|1.924.000
|EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige Standard Range
|1.924.000
|EV3 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range
|2.519.000
7 Kia EV9 (Elektrikli) Haziran 2025 fiyat listesi
|EV9 Prestige 149 kW Otomatik 7 koltuklu
|4.820.000
|EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 6 koltuklu
|5.835.000
|EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 7 koltuklu
|5.835.000
8 Yeni Sorento (Hibrit) 2025 Haziran güncel fiyat listesi
|Yeni Sorento Prestige Smart 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik Hibrit 5 Koltuk
|4.525.000
|Yeni Sorento Prestige Smart 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik Hibrit 7 Koltuk
|4.625.000