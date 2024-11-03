Škoda Auto'dan satış rakamlarına ilişkin değerlendirme

Şirketin açıklamasına göre Škoda Auto, bu dönemde 671 bin 300 araç teslimatı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 artış gerçekleştirdi. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki 222 bin 700 adetlik araç teslimatı bu büyümeyi destekledi. Yüce Auto-Škoda ise 2024’ün aynı döneminde bir önceki yıla göre satış adetlerini yüzde 20’nin üzerinde artırarak Škoda Auto’nun tüm dünyadaki en büyük 6’ncı pazarı oldu.

Açıklamada "Söz konusu dönemde Škoda Auto 20,4 milyar Euro’luk satış geliri ile faaliyet karını 1.7 milyar Euro'ya yükseltti" denildi.

Yılın ilk 9 ayı verilerine göre, toplam satışlardan yaklaşık yüzde 25 pay alan Octavia, Škoda’nın en çok tercih edilen modeli olurken, tamamen elektrikli Enyaq, Almanya’nın da aralarında bulunduğu önemli pazarlarda en çok satılan tam elektrikli araçlardan biri olmaya devam etti.

Türkiye pazarı

Škoda, Türkiye binek araç pazarında yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırarak 30 bin 322 araç teslimatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde, Superb ve Kodiaq'ın en yeni nesillerinin yanı sıra Scala, Octavia ve Kamiq'in yenilenmiş versiyonları tüketicilerle buluştu. Türkiye pazarında en fazla satılan Škoda modeli 8.464 adetle Octavia olurken, bu model toplam satışlardan yüzde 28 pay aldı.

Dünya genelinde teslimatlar

Škoda’nın 2024’ün ilk üç çeyreğinde dünya çapında gerçekleşen bölgesel satışları; Batı Avrupa’da 392.700, Orta Avrupa’da 138.400, Doğu Avrupa’da 36.000, Hindistan’da 24.000, Çin’de 11.800 olmak üzere toplam 671.300 adet olarak gerçekleşti.

Toplam satışlarda 164.900 adet ile Octavia ilk sırada yer alırken, Kamiq 92.300, Fabia 84.900, Karoq 81.800, Kodiaq 80.300, Enyaq 50.800, Scala ise 42.500 adet satıldı. Škoda’nın amiral gemisi modeli Superb 50.100 adet satışa erişirken sedan versiyonun en büyük pazarı yılın ilk 9 ayında Türkiye oldu. Markanın Hindistan’da en çok tercih edilen otomobillerinden Kushaq 12.700, Slavia ise 11.000 adetlik satış performansına imza attı.

Elektrikli modellerle ürün gamını genişletiyor

Škoda, Elroq'un tanıtımıyla elektrikli araç portföyünü genişletmeye devam ediyor. Škoda, markanın tarihinde ilk kez Elroq'un 1 Ekim'de dünya prömiyerinin hemen ardından ön satışları başladı. Škoda'nın tamamen elektrikli ürün gamının, 2025'te yeni Enyaq'ın, 2026'da ise kompakt şehir içi crossover modeli Epiq'in piyasaya sürülmesiyle genişlemesi bekleniyor. Škoda Auto, Hindistan'daki ürün gamını, 4 metre altı segmentine giren kompakt SUV Kylaq'ın lansmanıyla genişletecek.

