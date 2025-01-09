ARA
DOLAR
35,33
-0,04%
DOLAR
EURO
36,49
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
3036,17
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
9993,50
1,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Škoda, Türkiye'de kendi rekorunu kırdığını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre Škoda, 2024 yılını 43.972 adetlik satış ile tamamlayarak Türkiye pazarındaki rekorunu kırdı. Açıklamaya göre Yüce Auto-Škoda, markanın küresel satış gelişiminde, hacimsel büyüme anlamında Almanya ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu en başarılı üç pazardan biri oldu.

09 Ocak 2025 | 14:36
Son Güncellenme: 09 Ocak 2025 | 14:58
Škoda, Türkiye'de kendi rekorunu kırdığını duyurdu

Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Belirsizliklerle başladığımız 2024 yılını hedeflerimizin ötesinde satış adetleriyle tamamladık. Tamamıyla yenilenen ve her kesme hitap eden ürün gamımızın yarattığı yukarı yönlü ivmeyle yıl boyunca toplamda 43 bin 972 adet otomobilimizi Škoda tutkunlarıyla buluşturduk. Birbiriyle uyum ve yüksek motivasyonla çalışan ekibimiz sayesinde bu başarıya ulaştığımızı belirtmek isterim" dedi.

Škoda'nın tamamen elektrikli modellerinden Elroq ve makyajlı Enyaq'ın yeni yılın ilk yarısında satışa sunulacağını belirten Başar, "Satış adetlerimizi ve buna paralel olarak pazar payımızı 2025'te de artırmayı hedefliyoruz. Makyajlı Enyaq ve Elroq modellerimiz şüphesiz ki bu amacımızın arkasındaki en büyük itici gücümüz olacaklar" diye konuştu.

Açıklamaya göre Škoda’nın 2024’te en çok tercih edilen modeli 11.616 adet ile Octavia oldu. B-SUV segmentindeki modeli Kamiq ise 9.280 adetle Škoda’nın ikinci en çok satış yapan modeli olarak öne çıktı. Superb bu dönemde 9.305 adetlik satışa ulaşırken, hatchback model Scala 3.889 adetle yılı tamamladı. Yeni Škoda Kodiaq ise 5 aylık sürede 3.724 adet tercih edilirken, Škoda Fabia 3.255, markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Karoq ise 2.903 adetlik satışa ulaştı. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3036,17 0,34%
  • ALTIN ONS 2673,31 0,37%
  • BIST 100 9993,5 1,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,884 -0,303%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43943 0,0803%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,875 -1,5572%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3253 -0,0379%
  • EURO/DOLAR 1,0302 -0,1391%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4916 0,0079%
  • STERLIN/DOLAR 1,23084 -0,43882%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL