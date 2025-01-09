Škoda, Türkiye'de kendi rekorunu kırdığını duyurdu

Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Belirsizliklerle başladığımız 2024 yılını hedeflerimizin ötesinde satış adetleriyle tamamladık. Tamamıyla yenilenen ve her kesme hitap eden ürün gamımızın yarattığı yukarı yönlü ivmeyle yıl boyunca toplamda 43 bin 972 adet otomobilimizi Škoda tutkunlarıyla buluşturduk. Birbiriyle uyum ve yüksek motivasyonla çalışan ekibimiz sayesinde bu başarıya ulaştığımızı belirtmek isterim" dedi.

Škoda'nın tamamen elektrikli modellerinden Elroq ve makyajlı Enyaq'ın yeni yılın ilk yarısında satışa sunulacağını belirten Başar, "Satış adetlerimizi ve buna paralel olarak pazar payımızı 2025'te de artırmayı hedefliyoruz. Makyajlı Enyaq ve Elroq modellerimiz şüphesiz ki bu amacımızın arkasındaki en büyük itici gücümüz olacaklar" diye konuştu.

Açıklamaya göre Škoda’nın 2024’te en çok tercih edilen modeli 11.616 adet ile Octavia oldu. B-SUV segmentindeki modeli Kamiq ise 9.280 adetle Škoda’nın ikinci en çok satış yapan modeli olarak öne çıktı. Superb bu dönemde 9.305 adetlik satışa ulaşırken, hatchback model Scala 3.889 adetle yılı tamamladı. Yeni Škoda Kodiaq ise 5 aylık sürede 3.724 adet tercih edilirken, Škoda Fabia 3.255, markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Karoq ise 2.903 adetlik satışa ulaştı.