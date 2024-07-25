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  • Kârı ilk yarıda yüzde 48 düşen otomotiv devi yeni ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Kârı ilk yarıda yüzde 48 düşen otomotiv devi yeni ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Stellantis'in karı yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 48 geriledi.

25 Temmuz 2024 | 12:10
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 12:11
Kârı ilk yarıda yüzde 48 düşen otomotiv devi yeni ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Şirketin yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net geliri yüzde 14 düşüşle 85 milyar avro oldu.

Stellantis'in bu dönemdeki net karı ise yıllık bazda yüzde 48 azalarak 5,6 milyar avroya geriledi.

Şirketin açıklamasında, yılın ilk yarısındaki finansal performansında, düşük hacimli satışlar, yeniden yapılandırma maliyetleri ve özellikle Kuzey Amerika'daki düşük pazar payından kaynaklanan olumsuzlukların etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Stellantis'in yakın vadede önemli bir ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade edilerek, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yılın ikinci yarısı ve 2025'te performansını iyileştirme fırsatlarına odaklandığı kaydedildi.

Stellantis'in bünyesinde, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Alfa Romeo dahil olmak üzere 14 marka bulunuyor.

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