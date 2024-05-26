Lexus için bir ilk olan UX 300e Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Markadan yapılan açıklamaya göre Lexus’un C-SUV modeli Lexus Sürüş İmzası’nın elektrikli halini sunuyor. Şirketin paylaştığı bilgiye göre tek şarjla 440 km menzil vadeden UX 300e, 150 KW (204 PS) güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip. Aracın özellikleri ve fiyatı şöyle:

1 NELER DEĞİŞTİ? Markanın açıklamasına göre araçta elektrik destekli direksiyon ve süspansiyon sisteminde değişiklikler yapılarak daha dinamik bir sürüş hedeflendi. Aynı zamanda gövde rijitliği artırıldı. UX modelinin daha iyi ses yalıtımıyla birlikte daha da sessiz hale getirilmesi hedeflendi.

2 HIZLANMA VE ŞARJ UX 300e, 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlıyor. 72.8 kWs’lik lityum iyon bataryası, 50 kW DC şarj gücüyle birlikte 1 saat 20 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

3 BOYUTLAR UX 300e, 4.495 mm uzunluk, 1.840 mm genişlik, 1545 mm yükseklik ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 486 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

4 İki donanım seviyesiyle Türkiye’de Lexus’un yeni elektrikli modeli UX 300e, Türkiye’de Executive ve Exclusive olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunuldu.

5 EXECUTIVE Executive versiyonuyla birlikte 6 Hoparlörlü Premium Ses Sistemi, 8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, 7 inç Renkli Çoklu Bilgi Ekranı, Kablosuz Şarj Ünitesi, Lexus Sesli Asistan, Deri Ön ve Arka Koltuk Döşemeleri, Isıtmalı ve Elektrikli Ayarlanabilir Direksiyon, 8 Yönlü Elektrikli Ayarlanabilir Ön Koltuklar, Isıtmalı/Havalandırmalı Ön Koltuklar, Isıtmalı Arka Koltuklar, Nanoe Teknolojili Elektronik Klima ve Açılır Cam Tavan gibi donanımlar yer alıyor.

6 EXCLUSIVE Executive donanımlarına ek olarak Exclusive’de 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 12.3 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Panoramik Görüş Ekranı, Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı ve Lexus Premium Navigasyon gibi özellikler sunuluyor.

7 GÜVENLİK SİSTEMLERİ UX 300e tüm versiyonlarda Yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Kör Nokta Uyarısı (BSM), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Acil Durum Direksiyon Yönlendirme Desteği (ESA), Şerit Takip Asistanı (LTA), Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), Kavşak Dönüş Asistanı (ITA) ve Ön Çapraz Trafik Uyarısı (FCTA) gibi özellikler bulunuyor.