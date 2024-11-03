ARA
DOLAR
34,35
0,05%
DOLAR
EURO
37,40
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3024,96
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
8885,00
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Lexus Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Lexus, elektrikli ve tam hibrit modellerinde kasım ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

03 Kasım 2024 | 16:47
Lexus Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un B segmentindeki tam hibrit SUV modeli LBX, 2 milyon 50 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
  • D segmenti hibrit modeli NX, 3 milyon 880 bin lira; NX 450h+ modeli 4 milyon 800 bin liralık fiyatıyla satışa sunuluyor.
  • RX Hybrid modeli 4 milyon 790 bin lira başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
  • RX 450h+ modeli 5 milyon 450 bin liradan satışa sunuluyor. 
  • Markanın hibrit modeli RX 500h ise 5 milyon 950 bin liralık fiyatla satılıyor.
  • Lexus'un tamamen elektrikli SUV modeli RZ 450e kasım sonuna kadar 3 milyon 500 bin lira fiyatla satışta olacak. 
     
0
  • ALTIN GRAM - TL 3025,12 0,16%
  • ALTIN ONS 2739,58 0,12%
  • BIST 100 8885 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,304 0,094%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39173 -0,31873%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98 0,8077%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3454 0,0488%
  • EURO/DOLAR 1,0876 0,3923%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3945 0,3988%
  • STERLIN/DOLAR 1,2959 -0,07672%
Borsa Haberleri
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
GERİ
İLERİ
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL