Lexus Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un B segmentindeki tam hibrit SUV modeli LBX, 2 milyon 50 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
- D segmenti hibrit modeli NX, 3 milyon 880 bin lira; NX 450h+ modeli 4 milyon 800 bin liralık fiyatıyla satışa sunuluyor.
- RX Hybrid modeli 4 milyon 790 bin lira başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
- RX 450h+ modeli 5 milyon 450 bin liradan satışa sunuluyor.
- Markanın hibrit modeli RX 500h ise 5 milyon 950 bin liralık fiyatla satılıyor.
- Lexus'un tamamen elektrikli SUV modeli RZ 450e kasım sonuna kadar 3 milyon 500 bin lira fiyatla satışta olacak.