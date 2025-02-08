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Lexus Şubat 2025 fiyatlarını duyurdu

Lexus, şubat ayına ilişkin kampanya ve fiyatlarını duyurdu.

08 Şubat 2025 | 08:14
Son Güncellenme: 08 Şubat 2025 | 08:31
Lexus Şubat 2025 fiyatlarını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un tam hibrit SUV modelleri LBX, NX ve RX ile plug-in hibrit NX ve tamamen elektrikli RZ modelleri Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda satışa sunuluyor.
  • Lexus'un LBX modeli, 2 milyon 115 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
  • D-SUV segmentinde yer alan NX modeli ise tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla 3 milyon 890 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Tamamen elektrikli RZ 450e modeli 3 milyon 500 bin liradan satışa sunuluyor.
  • E-SUV segmentinde yer alan RX 350h tam hibrit ve RX 450h+ plug-in hibrit versiyonları ise 5 milyon 450 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. 
  • Lexus’un sedan segmentindeki ES 300h modeli 6 milyon 275 bin liradan satışa sunuluyor. AA
     
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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
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