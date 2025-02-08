Lexus Şubat 2025 fiyatlarını duyurdu
Lexus, şubat ayına ilişkin kampanya ve fiyatlarını duyurdu.
08 Şubat 2025 | 08:14
Son Güncellenme: 08 Şubat 2025 | 08:31
- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un tam hibrit SUV modelleri LBX, NX ve RX ile plug-in hibrit NX ve tamamen elektrikli RZ modelleri Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda satışa sunuluyor.
- Lexus'un LBX modeli, 2 milyon 115 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- D-SUV segmentinde yer alan NX modeli ise tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla 3 milyon 890 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Tamamen elektrikli RZ 450e modeli 3 milyon 500 bin liradan satışa sunuluyor.
- E-SUV segmentinde yer alan RX 350h tam hibrit ve RX 450h+ plug-in hibrit versiyonları ise 5 milyon 450 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Lexus’un sedan segmentindeki ES 300h modeli 6 milyon 275 bin liradan satışa sunuluyor. AA