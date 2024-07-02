Lexus Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz boyunca sürecek kampanya, LBX'in satış kampanyasına ek olarak RX, NX ve RZ SUV modellerini de kapsıyor.
- Açıklamaya göre markanın B-SUV modeli LBX modelinin Cool, Relax, Emotion ve Elegant atmosferlerinde indirimler bulunuyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında LBX modellerinde 430 bin liraya kadar indirimler bulunuyor.
- Açıklamaya göre Lexus'un E SUV premium segmentindeki modeli RX 350h tam hibrit 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit 950 bin liraya kadar indirimlerle sunuluyor.
- Yine açıklamaya göre tam hibrit NX 350h modellerinde 190 bin liraya ve plug-in hibrit NX 450h+ modelinde ise 450 bin liraya kadar indirimler mevcut.
- Şirket, Lexus'un yeni elektrikli modeli RZ 450e'nin ise temmuz boyunca 200 bin liralık bir indirimle satın alınabileceğini duyurdu.