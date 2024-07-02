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Lexus Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Premium otomobil üreticisi Lexus, geçen ay LBX ile başlattığı kampanyasını Temmuz ayında genişlettiğini duyurdu. Açıklamaya göre kampanya stoklarla sınırlı ve online rezervasyona özel.

02 Temmuz 2024 | 08:03
Lexus Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz boyunca sürecek kampanya, LBX'in satış kampanyasına ek olarak RX, NX ve RZ SUV modellerini de kapsıyor.
  • Açıklamaya göre markanın B-SUV modeli LBX modelinin Cool, Relax, Emotion ve Elegant atmosferlerinde indirimler bulunuyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında LBX modellerinde 430 bin liraya kadar indirimler bulunuyor.
  • Açıklamaya göre Lexus'un E SUV premium segmentindeki modeli RX 350h tam hibrit 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit 950 bin liraya kadar indirimlerle sunuluyor.
  • Yine açıklamaya göre tam hibrit NX 350h modellerinde 190 bin liraya ve plug-in hibrit NX 450h+ modelinde ise 450 bin liraya kadar indirimler mevcut.
  • Şirket, Lexus'un yeni elektrikli modeli RZ 450e'nin ise temmuz boyunca 200 bin liralık bir indirimle satın alınabileceğini duyurdu. 
     
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Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
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Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
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Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
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