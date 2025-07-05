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Lexus, Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

Lexus, Temmuz ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

05 Temmuz 2025 | 13:09
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2025 | 13:17
Lexus, Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda geçerli kampanya kapsamında, Lexus'un SUV segmentindeki modelleri LBX ve RX için çeşitli seçenekler bulunuyor.

  • Açıklamaya göre kampanya temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak ve stoklarla sınırlı tutulacak. 
  • B-SUV segmentindeki LBX modeli, 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla birlikte 400 bin liradan başlayan takas desteği ve showroom seçenekleri sunuluyor.
  • Açıklamaya göre E-SUV segmentindeki RX modelinde ise tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki farklı versiyon yer alıyor. Bu modeller için 1 milyon 625 bin liradan başlayan takas desteği ve özel seçenekler sağlanıyor. AA
     
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