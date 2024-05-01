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Lexus, yeni SUV modeli LBX'i tanıttı: Türkiye fiyatı ve özellikleri

Lexus kısa bir süre önce yeni modeli LBX'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lexus LBX 4 farklı versiyonla geliyor... İşte Lexus LBX başlangıç fiyatı ve özellikleri

01 Mayıs 2024 | 12:24
Lexus, yeni SUV modeli LBX'i tanıttı: Türkiye fiyatı ve özellikleri

Lexus Türkiye, yeni SUV modeli LBX'i "Her Gün Sıra Dışı" kampanyası ile tanıttı... İşte markadan yapılan açıklamaya göre aracın özellikleri ve başlangıç fiyatları:


 

1 4 FARKLI VERSİYON

4 FARKLI VERSİYON Markanın premium SUV segmentindeki yeni ürünü LBX Akaretler'de kurulan 'LBX Hub' etkinlik alanında tanıtıldı. Marka, LBX ile her bir kullanıcının yaşam tarzı ve kişisel tercihlerine göre dört farklı model sunuyor. Bu versiyonlar Elegant, Emotion, Relax ve Cool olarak adlandırılıyor.

2 VERSİYON FARKLARI

VERSİYON FARKLARI Lexus'a göre Elegant ve Relax modelleri zarafet; Emotion ve Cool modelleri daha sportif ve enerjik bir sürüş deneyimi vaad ediyor.

3 STANDART ÖZELLİKLERİ

STANDART ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre LBX'in donanım özellikleri arasında, standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç dokunmatik multimedya ekranı, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor.

4 İKİ VERSİYONDA ÇİFT RENK

İKİ VERSİYONDA ÇİFT RENK Emotion ve Cool modellerinde çift renkli gövde seçeneği sunulurken, Elegant ve Relax modelleri tek renkli gövde ve parlak jantlarla geliyor.

5 YENİ KOKPİT TASARIMI

YENİ KOKPİT TASARIMI LBX modelinde ayrıca markanın 'Tazuna' adı verilen yeni kokpit felsefesiyle geliyor.

6 LEXUS LBX

LEXUS LBX Açıklamaya göre araç 1,5 litrelik hibrit motora sahip. Yenilikçi iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya daha fazla güç elde edilmesini ve aracın tam elektrikle sürüş kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

7 GÜVENLİK SİSTEMLERİ

GÜVENLİK SİSTEMLERİ Açıklamaya göre model Lexus Safety System + ile donatıldı. Lexus bu konuda "Sistem, aktif güvenlik ve sürücü asistan teknolojileri içererek kaza risklerini otomatik olarak tespit edebiliyor, sürücüyü uyarıyor ve gerekirse çarpışmayı önleyecek şekilde direksiyon, fren ve tahrik gücünü kontrol ediyor" diyor.

8 STANDART GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

STANDART GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ LBX'in tüm versiyonlarında standart olarak sunulan Lexus Safety System+, Kavşak Dönüş Asistanı, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi gibi özellikleri barındırıyor. Güvenli sürüş ve park manevralarını destekleyen 'Sürücü Monitörü', 'Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri', 'Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi' ve 'Kör Nokta Monitörü' gibi donanımlar da müşterilere sunuluyor.

9 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Güvenlik paketinde 'Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi' ve 'Panoramik Çevre Monitörü' gibi yeni nesil özellikler var.

10 ELEGANT SATIŞ FİYATI

ELEGANT SATIŞ FİYATI LBX’in Elegant modeli 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

11 EMOTION SATIŞ FİYATI

EMOTION SATIŞ FİYATI Emotion modeli 2 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

12 RELAX SATIŞ FİYATI

RELAX SATIŞ FİYATI Relax modeli 2 milyon 575 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

13 COOL SATIŞ FİYATI

COOL SATIŞ FİYATI Cool modeli ise 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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