Makyajlı Honda HR-V e:HEV satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Markadan açıklamaya göre, Honda'nın hibrit SUV modellerinden HR-V e:HEV'in makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilendi. İşte paylaşılan detaylar:

1 3 DONANIM SEVİYESİ Türkiye'de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkan versiyonlar yeni eklenen derin mavi ve kül gri renk seçenekleriyle sunuluyor.

2 DIŞ TASARIM GÜNCELLENDİ Honda'nın hibrit modeli HR-V'nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileriyle dikkati çekiyor. Advance donanım seçeneğinden itibaren Adaptif Far ve Aktif Dönüş Aydınlatması teknolojileri sunulurken, makyajlanan HR-V'nin arka tasarımında ise LED aydınlatma şeridi yer alıyor. İç tasarımda Hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlendi.

3 SÜRÜŞ DESTEKLERİ Modelde sürüş deneyimini geliştirmek ve kabin içindeki ses yalıtımını iyileştirmek için de yenilikler yapılmış. Style+ donanım seviyesinde panoramik cam tavan sunulurken tüm donanım seviyelerinde karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor.

4 GÜÇ Honda HR-V e:HEV'de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yer alıyor. Honda mühendisleri tarafından iç mekanın ferah tasarımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen yakıt deposunun ön koltukların altındaki yerleşimi de korunuyor.

5 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Açıklamada "Trafikte Sürüş Asistanı, sıfır kilometre saatten itibaren direksiyon desteği sunmak üzere iyileştirilirken sürücüye destek sağlanıyor. Ayrıca, yenilenen HR-V e-HEV'de Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor" deniliyor.