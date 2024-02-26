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Martı'dan dikkat çeken TOGG açıklaması: 100 bin sipariş verebiliriz

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, platformları TAG'ı kullanan sürücülerin kendi otomobillerini uygun finansman seçenekleriyle satın almalarına olanak tanıyacak modeller için bankalar ve finans kuruluşlarıyla ön görüşmelere başladıklarını kaydetti. Öktem, "Aracı olmayıp TAG yapmak için bize başvuran 90 bin kişi var. Türkiye'de bugün için sayıları 120 bine yaklaşan TAG sürücümüz için 100 bin TOGG siparişi vermeyi önceliklendiririz." dedi.

26 Şubat 2024 | 12:53
Martı'dan dikkat çeken TOGG açıklaması: 100 bin sipariş verebiliriz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek ulaşım uygulaması Martı, sürücülerin gelir ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra yolcuların ulaşım sorunlarına kapsamlı çözümler sunmak amacıyla bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktem, önceki yıllarda Avrupa'da ve ABD'de araç paylaşım şirketlerinin, araç sahibi olmak isteyen sürücülere finansman sağlamak için başarılı çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye'de ulaşım sorununun çözümü, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nden geçiyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, ülkemizde ulaşım bir problem olmaktan çıkarak ekonomiye katkı sunacak ve insanların ulaşım sorunu, kökünden çözülecek. Daha önce pek çok gelişmiş ülkede başarıyla uygulanmış olan, gelire dayalı araç satın alma modelini sunarak, sürücülere geleneksel kredilerden daha uygun koşullarda otomobil sahibi olma imkanı sağlayabiliriz. Bu sayede şoför kardeşlerim, kendi işinin patronu olacak, rahat bir nefes alacak. Bu konuda bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "100 bin TOGG siparişi verebiliriz"

Yönetmeliğin hayata geçmesiyle Türkiye'de bir "ulaşım devriminin" kapılarının aralanacağını kaydeden Öktem, "120 bin TAG sürücümüz var. Aracı olmayıp TAG yapmak için bize başvuran 90 bin kişi var. Yerli ve milli bir şirket olarak böyle bir durumda ilk tercihimiz tabii ki milli gururumuz TOGG olacaktır. Türkiye'de bugün için sayıları 120 bine yaklaşan TAG sürücümüz için 100 bin TOGG siparişi vermeyi önceliklendiririz. Bize TOGG yakışır." ifadelerini kullandı.

TAG platformundan gelir elde etmediklerini vurgulayan Öktem, şunları kaydetti:

"Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde bu tip sorunlar ve ulaşım problemleri, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözülüyor ve çözüldü. Yönetmelik, bugün dünyanın 151 ülkesinde mevcut ve sistem uygulanıyor. G20 ülkeleri arasında bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye kaldı. Avrupa'da bu yönetmeliğin olmadığı tek ülke yine biziz. Kişi başı gayrisafi mili hasılası 2000 doların üstünde olan ülkeler arasında da yine yönetmeliği olmayan tek ülkeyiz. Biz, yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Sürücüler de kazanç sağlayacak. Bu yönetmelik sayesinde vergilendirilmiş bir kazanca sahip olacaklar ve tartışmalar da son bulacak."

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