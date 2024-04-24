Martta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, bu yılın mart ayında çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu araçların 187 bin 229'u satıldı. 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısı yüzde 10 artarken satış sayısı yüzde 1,21 azaldı.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu. Bu markayı 22 bin 103 ile Renault, 21 bin 913 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 19 bin 602 ile dördüncü, BMW 10 bin 584 ile beşinci oldu. Opel 9 bin 966, Peugeot 9 bin 81, Hyundai 8 bin 993, Mercedes-Benz 8 bin 846 ve Toyota 7 bin 239 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 187 bin 229 aracın yüzde 75,6'sı söz konusu 10 markanın araçlarından oluştu.

Binekte Egea ilk sırada

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 151 bin 145 satış gerçekleşti. Fiat'ın Egea modeli 8 bin 270 satışla martta da en çok tercih edilen model oldu.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 973 ile Clio, 6 bin 600 ile Passat, 6 bin 581 ile Megane, 4 bin 718 ile Corolla, 4 bin 553 ile Focus, 3 bin 851 ile Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 529, BMW 5 Serisi 3 bin 513 ve Polo 3 bin 351 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 34,4'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo yeniden ilk sırada

Çevrim içi pazarda geçen ay 36 bin 84 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat Doblo, 4 bin 413 satışla yeniden ilk sıraya yerleşti. Ford Tourneo Courier 4 bin 247 satışla ikinci, Ford Transit 3 bin 946 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 3 bin 853 ile Fiorino, 2 bin 17 ile VW Cady, 1991 ile Ford Tourneo Connect, 1636 ile VW Transporter, 1403 ile Renault Kangoo, 1179 ile Citroen Berlingo ve 1139 ile Peugeot Partner izledi.

En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.