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Maserati iki özel seriyi tanıttı: 20 adetle sınırlı

Maserati, MC12'nin 20’nci yaşını kutlamak için tasarladığı iki özel seriyi tanıttı: MC20 Icona ve MC20 Leggenda…

23 Temmuz 2024 | 14:44
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 14:49
Maserati iki özel seriyi tanıttı: 20 adetle sınırlı

Markanın açıklamasına göre İlk olarak yol versiyonuyla piyasaya sürülen ve GT şampiyonalarında dikkat çeken MC12, Maserati MC20 süper spor otomobile ilham kaynağı oldu. %100 İtalya yapımı olan bu model, V6 Nettuno motoruyla donatılan ilk model olarak 2020'de Maserati için yeni bir dönemin başlangıcını simgeledi. Her biri 20 adetle sınırlı olan iki özel MC20 serisi, MC12 Stradale ve MC12 GT1 Vitaphone'dan esinlenerek tasarlandı. İşte modellerin fotoğrafları

1 MC20 ICONA

MC20 ICONA MC20 Icona'nın tasarımı, Maserati hayranlarını 2004'teki MC12 Stradale'ye götürüyor. Modelin renkleri, Maserati Trofeo Light'ın 24 saat Daytona yarışındaki stiline bir selam niteliğinde.

2 MC20 ICONA

MC20 ICONA “Bianco Audace Matte” ve “Blu Stradale” renklerine sahip olan MC20 Icona, Maserati’nin kişiselleştirme programından detaylar da barındırıyor. Jantlar, özel Trident tasarımı ile krom kaplı; gümüş renkte jant kapakları ve mavi Trident logosu bulunuyor. MC20 Icona’da ayrıca aviye boyanmış fren kaliperleri, otomatik karartma özelliğine sahip aynalar ve karbon fiber motor kapağı dikkat çekiyor.

3 MC20 LEGGENDA

MC20 LEGGENDA MC20 Leggenda ise 24 saat spa yarışında üç zafer ve iki ikincilik kazanan; Vitaphone Racing ekibinin ödüllü MC12 GT1'lerinin renkleri olan “Nero Essenza” ve “Digital Mint Matte” ile dikkat çekiyor.

4 MC20 LEGGENDA

MC20 LEGGENDA MC20 Leggenda'da ayrıca Nero Opaco ve Trident Digital Mint jant kapaklı Nero Lucido jantlar, sarı Trident logosu ve siyah fren kaliperleri bulunuyor.

5 MC20 Icona ve MC20 Leggenda

MC20 Icona ve MC20 Leggenda Marka açıklamasında "MC20 Icona ve MC20 Leggenda, Tridente'nin altın çağının başlangıcının 20. yıldönümünü: 2004 ile 2010 yılları arasında FIA GT Şampiyonası'nda 27 zafer kazanan, üç kez kendi adıyla 24 Hours of Spa'nın onur listesinde yer alan, Vitaphone Racing ile altı Takımlar şampiyonluğu, iki FIA GT1 Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere beş sürücüler şampiyonluğu ve ayrıca Maserati için iki markalar şampiyonluğu kazanan efsanevi MC12 GT1 ile pistlerde kutluyor" diyor.

6 Maserati MC12 Stradale - MC20 Icona

Maserati MC12 Stradale - MC20 Icona MC12 Stradale, 12 silindirli motoru ile 2004 yılında Maserati'nin yarış tutkusunu yeniden alevlendirmişti. Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan ve sadece 50 adet üretilen bu model, azami hızı 330 km/saat ve 0'dan 100'e hızlanması 3,8 saniye ile Maserati'nin en hızlı otomobillerinden olmaya devam ediyor.

7 Maserati MC12 GT1 Vitaphone - MC20 Leggenda - MC12 Stradale - MC20 Icona

Maserati MC12 GT1 Vitaphone - MC20 Leggenda - MC12 Stradale - MC20 Icona
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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
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Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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İLERİ
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