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Mayısta en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu

Otomotiv satışları mayısta pazar bir önceki aya göre yüzde 31.5 arttı. Peki mayıs ayında en çok hangi marka ve modeller satıldı?

05 Haziran 2024 | 10:13
Mayısta en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu

Nisan ayında uzun bayram döneminin etkisiyle 75 bin 919 adet olarak gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 31.5 artarak 100 bin 305 adedi buldu. Mayıs ayında pazar Mayıs 2023’e göre yüzde 10.1 daralsa da söz konusu daralma sektör beklentilerinin çok altında kaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.

Peki, mayısta en çok satan otomobil marka ve modelleri hangileri?

 



 

 

1 Renault Clio

Renault Clio 4 bin 661 adet

2 Togg T10X

Togg T10X 4 bin 140 adet

3 Renault Megane

Renault Megane 3 bin 374 adet

4 Chery Tiggo 8 Pro

Chery Tiggo 8 Pro 3 bin 038 adet

5 FIAT Egea

FIAT Egea 2 bin 873 adet

6 En çok satılan elektrikli otomobiller

En çok satılan elektrikli otomobiller Mayıs ayında elektrikli otomobil satışları 7 bin 349 adedi buldu. En çok satan elektrikli otomobil 4 bin 410 adetle Togg T10X oldu. Bu markayı 550 adetle Ssangyong Torres, 158 adetle BMW 5 serisi izledi. Tesla ise mayısta sadece 10 adet Model Y teslim edebildi. Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise toplam elektrikli otomobil satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 257 artarak 27 bin 604 adede ulaştı.
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