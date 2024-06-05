Mayısta en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu

Nisan ayında uzun bayram döneminin etkisiyle 75 bin 919 adet olarak gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 31.5 artarak 100 bin 305 adedi buldu. Mayıs ayında pazar Mayıs 2023’e göre yüzde 10.1 daralsa da söz konusu daralma sektör beklentilerinin çok altında kaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.

Peki, mayısta en çok satan otomobil marka ve modelleri hangileri?





