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Mercedes-Benz Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler eylül ayına ilişkin finansman seçenelerini duyurdu.

06 Eylül 2024 | 23:14
Mercedes-Benz Eylül 2024 kampanyasını duyurdu
  • Açıklamaya göre GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşterilere 3.250.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,70 faiz seçeneği sunuluyor.
  • E180 sedan modellerinde kurumsal müşterilere, Mercedes-Benz Kasko tercih etmeleri halinde, Eylül ayında 4.150.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,75 faiz seçeneği sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

  • Vito'da yine kasko tercihi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor.%3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli. 
  • Sprinter'da yine kasko tercihiyle beraber 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. %2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.
     
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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
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