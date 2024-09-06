Mercedes-Benz Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

- Açıklamaya göre GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşterilere 3.250.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,70 faiz seçeneği sunuluyor.
- E180 sedan modellerinde kurumsal müşterilere, Mercedes-Benz Kasko tercih etmeleri halinde, Eylül ayında 4.150.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,75 faiz seçeneği sunuluyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
- Vito'da yine kasko tercihi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor.%3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.
- Sprinter'da yine kasko tercihiyle beraber 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. %2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.