Markanın açıklamasına göre AMG dış mekân tasarım konseptine özgü ön tampon, sportif hava giriş ızgaraları ve krom süslemelerin yanı sıra Mercedes-Benz yıldızı desenli radyatör paneli, krom kaplamalı parlak ve entegre Mercedes yıldızı EQE 280 AMG’nin dış tasarımında öne çıkıyor. Arka tasarımda üç boyutlu LED arka aydınlatma grubu, AMG’ye özgü krom süslemeli arka tamponda yer alan özel difüzor yer alıyor. Bununla birlikte, Coupé yapısına sahip çizgileri ve çerçevesiz kapılar da dış tasarımı tamamlayan özellikler olarak dikkat çekiyor. Opsiyonel Gece Paketi, MANUFAKTUR renk seçenekleri ve farklı jant tasarımları ile EQE 280 AMG’nin tasarımı istenildiği gibi şekilleniyor.

1 SATIŞ FİYATI Mercedes Benz'in açıklamasına göre markanın lüks sedanı EQS’in tüm temel işlevlerini daha kompakt bir tasarımda sunmayı vadeden ve sadece Türkiye’ye özel 160 kW’lık elektrik motoruna sahip EQE 280 AMG, Ekim ayından itibaren 3.886.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Açıklamaya göre AMG dış mekân tasarım konseptiyle sunulan Mercedes-Benz EQE 280 AMG, 622 kilometrelik menzili ile bugüne kadar Türkiye’de sunulan en uzun menzile sahip EQE modeli.

2 AYDINLATMA Aracın karakteristik tasarımını yansıtan gündüz LED’lerine ek olarak gece sürüşüne destek olan DIGITAL LIGHT farlar standart olarak sunuluyor. DIGITAL LIGHT ile her bir farda toplam 1,3 milyon adet LED’e sahip ışık modülleri bulunuyor. Açıklamaya göre otomobildeki kamera ve sensörler, trafikteki diğer kullanıcıları algılıyor, bilgisayarlar yardımıyla verileri ve dijital haritaları değerlendirerek farlara, şartlara uygun aydınlatma komutunu veriyor. Böylece diğer trafik kullanıcılarının gözünde parlama yapmadan, mümkün olan en iyi aydınlatma performans hedefleniyor.

3 İÇ MEKAN Electric Art veya AMG iç mekân tasarım konseptleri 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ile dikey formattaki 12,8 inç OLED merkezi medya ekranı dikkat çekiyor. Nappa deri kaplı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, krom elementlere sahip havalandırma kanalları ve 64 renkli aktif ambiyans aydınlatması ile ön konsolda fütüristik bir hava hedefleniyor. Opsiyonel olarak sunulan Hyperscreen, dokunsal geri bildirim ve 'Sıfır Katman' kullanıcı arayüzüne sahip parlak OLED ekranları ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediliyor. Bireysel olarak ayarlanabilen 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli önemli sürüş bilgilerini gösterirken, 17,7 inç OLED merkezi medya ekranının sunduğu dokunmatik geri bildirim sayesinde MBUX multimedya sistemi sezgisel olarak kontrol edilebiliyor.

4 KOLTUKLAR VE BAGAJ HACMİ Hafıza Paketi ile sürücü koltuğu, dış dikiz aynaları ve direksiyon kolonu, sürücünün istediği şekilde kaydedilerek sürücüye göre değiştirilebiliyor. Ayrıca hem sürücü hem de ön yolcu koltuğunda 4 yönlü bel desteği, ısıtma bulunuyor. 430 litrelik hacme sahip bagaj da 40:20:40 oranında katlanıyor ve gerektiğinde katlanan arka koltuklar ile kullanım alanı genişletilebiliyor.

5 MENZİL EQE 280 AMG, 218 beygir (160 kW) gücündeki motoruyla elektrikli sürüş menzilini yükseltiyor. EQE 280 AMG, yaklaşık 90 kWsa kapasitesindeki bataryası sayesinde 622 km’lik menzili ile (WLTP) Türkiye’de bugüne kadar sunulan en yüksek menzile sahip EQE modeli.