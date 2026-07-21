Mercedes'in en lüks SUV'u yenilendi: İşte yeni Maybach GLS680

Mercedes, ABD'deki ilk Manufaktur kişiselleştirme merkezini Beverly Hills'te açtı. Marka, bu açılışla birlikte 2027 model Mercedes-Maybach GLS680 SUV'u da görücüye çıkardı. Yeni model, tasarım güncellemelerinin yanı sıra daha güçlü motoru, gelişmiş donanımları ve yeni kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.
1 Maybach'a özel tasarım detayları
Yeni GLS680, standart Mercedes modellerinden ayrılan birçok özel tasarım unsuruna sahip. Ön bölümde aydınlatmalı Maybach panjuru ve ışıklı çerçeve dikkat çekerken, isteğe bağlı olarak sunulan ışıklı Mercedes yıldızı da tercih edilebiliyor.
Far grubunda pembe altın tonlarında detaylar kullanılırken, krom parçalar ön tampon ve hava girişlerinde daha fazla yer kaplıyor. Arka bölümde ise yıldız desenine sahip yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan bagaj kapağı bulunuyor.
Araçta standart olarak 22 inç jantlar yer alıyor. İsteğe bağlı 23 inç jantlarda ise hareket sırasında bile dik kalan Mercedes logosu kullanılıyor.
4 Daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor
Mercedes, Manufaktur programı kapsamında GLS680 için yeni renk seçenekleri hazırladı. Dark Petrol, Patagonia Red Metallic ve çift renkli Dark Petrol/Verde Silver Metallic bunlar arasında yer alıyor.
İç mekânda ise tamamen elde hazırlanan 20 parçalık deri tavan döşemesi gibi özel seçenekler sunuluyor. Kullanıcılar, aracı farklı renk ve malzeme kombinasyonlarıyla kişiselleştirebiliyor.
Kapılar açıldığında elektrikli yan basamaklar otomatik olarak dışarı çıkıyor. Gece sürüşlerinde ise zemine Mercedes-Maybach logosu yansıtılıyor.
7 Konfor seviyesi yükseldi
Kabinde deri döşeme standart olarak sunuluyor. Ön koltuklara titreşim destekli masaj sistemi eklenirken, arka koltuklardaki masaj özelliği de geliştirildi. Arka yolcular için uzanma pozisyonuna uygun ayak desteği de masaj sistemine dahil edildi.
İsteğe bağlı soğutucu bölmesi ve Dolby Atmos destekli Burmester ses sistemi de donanımlar arasında bulunuyor. İki ek hoparlör ve 710 watt amplifikatör sayesinde daha güçlü bir ses deneyimi sunuluyor.
Mercedes ayrıca kabin yalıtımını güçlendirdi. Böylece motor ve yol sesinin iç mekâna daha az ulaşması hedefleniyor.
10 Kabin havasını filtreleyen sistem standart geliyor
Yeni Maybach GLS680, çok aşamalı hava filtreleme sistemiyle donatıldı. İyonlaştırıcı destekli sistem, dış ortamdan gelen toz ve diğer kirleticileri filtreleyerek kabin havasını temizliyor.
11 Teknoloji tarafında da yenilikler var
Sürücü karşısında 12,3 inçlik dijital ekran yer alıyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi, kullanıcı alışkanlıklarına göre uygulamaları düzenleyebiliyor. Sesli asistan ise doğal konuşma komutlarını algılayabiliyor.
Sürüş destek sistemleri için araçta 10 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör görev yapıyor. Arka koltukta oturanlar için ise isteğe bağlı iki adet 11,6 inç Full HD eğlence ekranı sunuluyor. Bu ekranlar görüntülü görüşmeleri de destekliyor.
13 603 beygirlik V8 motor görev yapıyor
Mercedes-Maybach GLS680'in kaputunun altında 48 volt hafif hibrit sistemle desteklenen çift turbo V8 motor bulunuyor. Dokuz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.
Motor, 603 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. Mercedes, motorda kullanılan yeni denge milleri sayesinde titreşimin azaltıldığını ve sürüşün daha akıcı hale geldiğini belirtiyor.
Direksiyon sistemi de güncellendi. Süspansiyon ise yolu önceden analiz ederek çukur ve virajlara göre kendini ayarlayabiliyor. Arazi modunda aracın gövdesini yukarı aşağı hareket ettiren özel sistem de kullanılabiliyor.
16 Fiyatı henüz netleşmedi
Mercedes, yeni Maybach GLS680'in resmi fiyatını açıklamadı. Ancak modelin başlangıç fiyatının 200 bin doların üzerinde olması bekleniyor. Alabama'daki Tuscaloosa fabrikasında üretilecek SUV'un, 2026 yılının sonuna doğru satışa çıkması planlanıyor.