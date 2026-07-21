Mercedes'in en lüks SUV'u yenilendi: İşte yeni Maybach GLS680

Sürüş destek sistemleri için araçta 10 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör görev yapıyor. Arka koltukta oturanlar için ise isteğe bağlı iki adet 11,6 inç Full HD eğlence ekranı sunuluyor. Bu ekranlar görüntülü görüşmeleri de destekliyor.