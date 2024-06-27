Mercedes S600L'nin dönüşümü

Mercedes S600L AMG sedan aracın W210 station wagon versiyonu böyle görünüyor:

Manisa’da toplamda 6.500 m² alanda özel projelere imza Falcon Design klasik araç koleksiyonerleri tarafından kabul edilen önemli klasik araç markalarından ikonik modellerinin restorasyonunu ve dönüşümünü yapıyor.

2 Proje tamamlandı Şirket bu kapsamda Mercedes S600L AMG sedan aracın W210 station wagon versiyona çevrilmesi ve restorasyonu projesini tamamladı.

3 Yurtdışına yapıldı Şirketin açıklamasına göre bu proje yurtdışına özel olarak yapıldı

4 Bir ilk oluyor Açıklamaya göre W210 dönüşüm ve restorasyonu kapsamında dünyada ilk.

Şirket "Bu versiyon araçlarımızın limitli sayıda dönüşüm ve restorasyonu devam edecektir" diyor.

6 LAND ROVES SERIES III Avrupa’da satışa sunulan V8 motor ve manuel şanzıman seçeneği ile Land Rover Series III aracın üretimi de tamamlandı ve yurtdışına ihraç edildi. Şirketin açıklamasında "Aracın aslına uygun hassas çizgilere dikkate edilerek restorasyonu aşamasında en ince ayrıntılara özen gösterilmiş olup, bu alanda ayrıcalıklı bir üretim prosesine hakim olduğumuz yurtdışındaki kontroller sonrası ilgili otoriterler tarafından onaylanmıştır. Aracımız yeni müşterisine teslimat aşamasındadır" deniliyor.