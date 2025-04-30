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Mercedes, VW… Alman devlerinin karları eridi

Çin’de azalan talep, tarife belirsizliği ve artan maliyetler Alman otomobil devlerinin karlarını eritti. Mercedes-Benz'in satışları yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar avroya geriledi. Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı ise ilk çeyrekte yıllık yüzde 37 düştü.

30 Nisan 2025 | 13:15
Mercedes, VW… Alman devlerinin karları eridi

Mercedes-Benz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,7 azalışla 2 milyar 289 milyon avroya geriledi. Şirketin net karı ise yaklaşık yüzde 43 düşüşle 1 milyar 731 milyon avroya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar avroya geriledi.

Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 düşerek 446 bin 300 adede geriledi.

Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin “olumsuz etkileneceği” belirtildi.

Açıklamada, “Tarife politikaları, hafifletici tedbirler ve bunların özellikle müşteri davranışları ve talep üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin mevcut oynaklık, yılın geri kalanı için iş gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için çok yüksek.” ifadeleri yer aldı.

VOLKSWAGEN GRUBU'NUN KARI YÜZDE 37 GERİLEDİ

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu da yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2024’ün ilk çeyreğinde 75 milyar 461 milyon avro olan satış geliri, 2025’in ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla yüzde 2,8 yükselerek 77 milyar 558 milyon avroya çıktı.

Şirketin faaliyet karı yüzde 37 azalışla 2 milyar 873 milyon avro olurken net karı yüzde 40,6 düşüşle 2 milyar 186 milyon avroya geriledi.

Volkswagen Grubu’nun vergi öncesi karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yüzde 40 düşüşle 3 milyar 109 milyon avroya indi.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 6 olan kar marjı (karın ciroya oranı) ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye indi.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte yeniden yapılandırma maliyetleri ile birlikte elektrikli araçlar için batarya maliyetleri ve Çin'de satışlardaki düşüşler etkili oldu.

Şirket, siyasi belirsizlik, artan ticaret kısıtlamaları ve emisyon düzenlemelerini gerekçe göstererek bu yıl net nakit akışı ve net likiditenin yıllık tahminlerin alt sınırında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. ABD'nin gümrük tarifeleri tahminlere dahil edilmedi.

Volkswagen bu yıl faaliyet karının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan yüzde 5,5’e yakın olmasını beklediğini duyurdu.

Açıklamada, "Zorluklar özellikle siyasi belirsizlik, artan ticari kısıtlamalar ve jeopolitik gerilimler, artan rekabet, değişken emtia, enerji ve döviz piyasaları ve emisyonlarla ilgili daha sıkı gerekliliklerle karakterize edilen bir ortamdan kaynaklanacaktır." denildi.

Grup, ilk çeyrekte araç teslimatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Alman üreticinin Çin'deki satışlardaki keskin düşüşler, şirketin üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasına neden oluyor.

Öte yandan, Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı Çin'le zorlu rekabet ve yüksek yapılandırma maliyetleri nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar avroya gerilemişti. Şirketin net karı da yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar avroya inmişti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen Grubu'nun hızla değişen dünyada başarılı olabilmesi için rekabetçi bir maliyet yapısı sağlaması gerektiğini belirterek, "Küresel ekonomik koşullar şu anda bu kadar belirsiz olduğu için kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanmak daha da önemli hale geliyor." ifadesini kullandı.

 

Çin’de azalan talep, tarife belirsizliği ve artan maliyetler Alman otomobil devlerinin karlarını eritti. Mercedes-Benz'in satışları yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar avroya geriledi. Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı ise ilk çeyrekte yıllık yüzde 37 düştü.

Mercedes-Benz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,7 azalışla 2 milyar 289 milyon avroya geriledi. Şirketin net karı ise yaklaşık yüzde 43 düşüşle 1 milyar 731 milyon avroya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar avroya geriledi.

Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 düşerek 446 bin 300 adede geriledi.

Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin “olumsuz etkileneceği” belirtildi.

Açıklamada, “Tarife politikaları, hafifletici tedbirler ve bunların özellikle müşteri davranışları ve talep üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin mevcut oynaklık, yılın geri kalanı için iş gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için çok yüksek.” ifadeleri yer aldı.

VOLKSWAGEN GRUBU'NUN KARI YÜZDE 37 GERİLEDİ

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu da yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2024’ün ilk çeyreğinde 75 milyar 461 milyon avro olan satış geliri, 2025’in ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla yüzde 2,8 yükselerek 77 milyar 558 milyon avroya çıktı.

Şirketin faaliyet karı yüzde 37 azalışla 2 milyar 873 milyon avro olurken net karı yüzde 40,6 düşüşle 2 milyar 186 milyon avroya geriledi.

Volkswagen Grubu’nun vergi öncesi karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yüzde 40 düşüşle 3 milyar 109 milyon avroya indi.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 6 olan kar marjı (karın ciroya oranı) ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye indi.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte yeniden yapılandırma maliyetleri ile birlikte elektrikli araçlar için batarya maliyetleri ve Çin'de satışlardaki düşüşler etkili oldu.

Şirket, siyasi belirsizlik, artan ticaret kısıtlamaları ve emisyon düzenlemelerini gerekçe göstererek bu yıl net nakit akışı ve net likiditenin yıllık tahminlerin alt sınırında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. ABD'nin gümrük tarifeleri tahminlere dahil edilmedi.

Volkswagen bu yıl faaliyet karının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan yüzde 5,5’e yakın olmasını beklediğini duyurdu.

Açıklamada, "Zorluklar özellikle siyasi belirsizlik, artan ticari kısıtlamalar ve jeopolitik gerilimler, artan rekabet, değişken emtia, enerji ve döviz piyasaları ve emisyonlarla ilgili daha sıkı gerekliliklerle karakterize edilen bir ortamdan kaynaklanacaktır." denildi.

Grup, ilk çeyrekte araç teslimatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Alman üreticinin Çin'deki satışlardaki keskin düşüşler, şirketin üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasına neden oluyor.

Öte yandan, Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı Çin'le zorlu rekabet ve yüksek yapılandırma maliyetleri nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar avroya gerilemişti. Şirketin net karı da yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar avroya inmişti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen Grubu'nun hızla değişen dünyada başarılı olabilmesi için rekabetçi bir maliyet yapısı sağlaması gerektiğini belirterek, "Küresel ekonomik koşullar şu anda bu kadar belirsiz olduğu için kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanmak daha da önemli hale geliyor." ifadesini kullandı.

 

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Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
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