MG HS’in yeni versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu: İşte güncel fiyat listesi

İngiliz otomobil markası MG, Türkiye pazarındaki ürün atağını amiral gemisi HS’in ürün gamını genişleterek sürdürüyor.

D SUV segmentindeki güçlü oyuncu HS, geniş boyutları, ferah yaşam alanı, yüksek sürüş konforu, kapsamlı güvenlik teknolojileri ve zengin donanım özellikleriyle markanın Türkiye’deki önemli modelleri arasında yer alıyor. Yeni Premium ve Luxury Plus versiyonlarının ürün ailesine katılmasıyla MG HS, farklı bütçe ve kullanım beklentilerine hitap eden daha kapsamlı bir ürün gamına kavuştu. Ekim ayında kullanıcılar ile buluşan HS Premium, lansmana özel 2 milyon 385 bin TL kampanyalı fiyatıyla HS’in güçlü tasarım, konfor ve teknoloji anlayışını daha ulaşılabilir bir seviyeye taşıyarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Ürün gamının zirvesinde konumlanan HS Luxury Plus ise lansman dönemine özel olarak 2 milyon 750 bin TL anahtar teslim fiyatı ve yetkili satıcılarda özel takas desteği fırsatlarıyla HS deneyimini daha üst bir seviyeye taşıyarak daha zengin bir donanım beklentisine sahip kullanıcılar için premium bir seçenek sunuyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, MG HS ürün gamının genişlemesine ilişkin, “HS, MG markasının tasarım, teknoloji, güvenlik ve sürüş konforu alanlarındaki gücünü en iyi şekilde ortaya koyan, Türkiye’de de kullanıcılarımızdan güçlü karşılık bulan modellerimizden biri. Şimdi ürün gamımızı yeni Premium ve Luxury Plus versiyonlarımızla genişleterek HS’i çok daha geniş bir müşteri kitlesi ile buluşturacağımıza inanıyoruz. Premium versiyonumuzla HS’in temel karakterinden ve zengin donanım seviyesinden ödün vermeden rekabetçi bir fiyat sunarken, Luxury Plus ile premium segmentteki otomobillerle rekabet edecek seviyede konfor ve donanım özellikleri sağlıyoruz. Hibrit ürün gamımıza da Luxury Plus versiyonunu ekleyerek müşterilerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek çok güçlü bir HS ailesi oluşturduk” dedi.