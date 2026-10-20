Evsel atık sulardaki deterjan ve mikroplastiği süzen yerli filtre! Mikroplastiklerin büyük bölümünü tutuyor

Uçkun, geliştirilen aparatın pratik ve düşük maliyetli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filtre aparatımız tam bir kullanıcı dostudur. İçerisindeki malzemeler de çevre dostudur. Doğaya karıştıkları zaman çevreci davranış göstermektedir. Aynı zamanda düşük maliyetlidir.

Aparat, her kullanıcının evinde kolaylıkla takıp sökebileceği şekilde üst ve alt kapaklı olarak tasarlandı. Bunlar çamaşır ve bulaşık makinelerinin su tahliye borularına monte edilebiliyor. İçerisindeki filtre malzemesi kapaklar çevrilerek kolayca değiştirilebiliyor, ek bir teknik hizmete gerek kalmıyor."