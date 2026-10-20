İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade detayı

İlk kez konut satın almayı düşünen vatandaşlar, İlk Evim konut kredisine yönelik gelişmeleri yakından izliyor. Yüzde 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen krediye ilişkin başvuru takvimi ve yararlanma koşulları merak konusu olurken, yaş sınırı, vade süresi ve kampanyada yer alacak diğer detaylar da araştırılıyor.

Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek ve kredi hangi şartlarla verilecek? İşte konut sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği ayrıntılar...