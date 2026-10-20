İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade detayı

İlk kez konut satın almayı düşünen vatandaşlar, İlk Evim konut kredisine yönelik gelişmeleri yakından izliyor. Yüzde 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen krediye ilişkin başvuru takvimi ve yararlanma koşulları merak konusu olurken, yaş sınırı, vade süresi ve kampanyada yer alacak diğer detaylar da araştırılıyor.
Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek ve kredi hangi şartlarla verilecek? İşte konut sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği ayrıntılar...
1 İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı?
İlk kez konut alacaklara yönelik gündeme gelen İlk Evim konut kredisi için 20 Ekim 2026 itibarıyla resmi başvurular başlamadı. Yüzde 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen finansman paketinin ayrıntıları henüz yetkili kurumlarca açıklanmadı.
Bu nedenle krediye ilişkin faiz oranı, vade, yaş sınırı ve başvuru koşulları hakkında paylaşılan bilgiler henüz kesinlik taşımıyor.
2 İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
İlk Evim konut kredisinde başvuruların ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Başvuru işlemlerinin e-Devlet, kamu bankaları veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla yapılıp yapılmayacağına ilişkin de resmi bir açıklama bulunmuyor.
Kredi desteğine katılacak bankalar henüz duyurulmazken, kampanyanın hayata geçirilmesi halinde kredi limitleri ve başvuru değerlendirme şartlarının açıklanması bekleniyor.
3 İlk Evim konut kredisi başvuru şartları neler?
İlk Evim konut kredisine ilişkin başvuru şartları henüz resmiyet kazanmadı. Ancak programın ilk kez ev alacak kişilere yönelik olması, başvuru sahiplerinin mevcut konut sahipliği durumunun incelenmesini gündeme getiriyor.
Krediye uygunluk değerlendirmesinde gelir düzeyi ve bankaların finansman koşullarının da etkili olması bekleniyor. Ayrıca satın alınacak taşınmazın, kampanya kapsamında belirlenecek kriterleri karşılaması öngörülüyor.
4 İlk Evim konut kredisinden kimler yararlanabilecek?
İlk Evim konut kredisiyle daha önce konut sahibi olmamış vatandaşların ev almasının desteklenmesi hedefleniyor. Kampanyadan yararlanabilecek kişilerin belirlenmesinde gelir durumu ve taşınmaz sahipliği gibi ölçütlerin esas alınabileceği belirtiliyor. Ancak desteğin kapsamı ve kimlerin başvurabileceği, resmi düzenleme veya başvuru kılavuzu açıklandığında netleşecek.
5 İlk Evim konut kredisinde faiz oranı ve ödeme süresi netleşti mi?
Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen İlk Evim konut kredisi kampanyasında faiz oranının yüzde 1,20 olması bekleniyor.
Ayrıca geri ödeme süresinin 180 aya kadar çıkarılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. Bu sayede aylık taksitlerin düşürülmesi amaçlanırken, vade süresine ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor.