MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu

MG'nin duyurduğu kampanya detayları şöyle:
- Şirketten yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında MG’nin ZS benzinli modeli takas indirimli 994.000 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.
- Kampanya kapsamında Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG'nin benzinli MG ZS modelinde; 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 100 bin TL’lik takas desteği seçeneği bulunuyor.
- Markanın açıklamasına göre ailesine yeni bir MG katmak isteyen müşteriler, vergi levhası bulunan iş yeri sahipleri ve çeşitli meslek gruplarına da çeşitli seçenekler sunuluyor.