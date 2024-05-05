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MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu

MG mayıs ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

05 Mayıs 2024 | 22:39
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu

MG'nin duyurduğu kampanya detayları şöyle:

  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında MG’nin ZS benzinli modeli takas indirimli 994.000 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.
  • Kampanya kapsamında Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG'nin benzinli MG ZS modelinde; 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 100 bin TL’lik takas desteği seçeneği bulunuyor.
  • Markanın açıklamasına göre ailesine yeni bir MG katmak isteyen müşteriler, vergi levhası bulunan iş yeri sahipleri ve çeşitli meslek gruplarına da çeşitli seçenekler sunuluyor.
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