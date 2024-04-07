MG nisan ayı kampanyasını duyurdu

MG'nin nisan ayına ilişkin duyurduğu kampanya detayları ve başlangıç fiyatları şöyle:



1 MG ZS BENZİNLİ Açıklamaya göre MG’nin benzinli modellerinden ZS benzinli modeli takas destekli 994 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Modelde, yüzde 0,99 faizli kredi ve 40 bin TL takas desteği sunuluyor.

2 MG HS C-SUV segmentindeki MG HS nisan ayında 200 bin TL’ye 12 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi ve 70 bin TL’lik takas desteği ile birlikte sunuluyor. MG HS Comfort 1.469.000 TL ve HS Luxury 1.589.000 TL’lik takas destekli fiyatları satılıyor.

3 MG4 ELEKTRİK Markanın %100 elektrikli modellerinde MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli krediye ek 60 bin TL takas desteği ile 1 milyon 399 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.