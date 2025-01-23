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Otomobilde ilan sitelerindeki 'cazip' fiyatlara dikkat

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, araç satın almak isteyenlerin, otomotiv ticaret merkezlerinden ve yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapmaları durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını bildirdi.

23 Ocak 2025 | 12:49
Otomobilde ilan sitelerindeki 'cazip' fiyatlara dikkat

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, otomobil ve diğer taşıt alışverişlerinde yetki belgesinin bulunmasının önemini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, geçen yıl, noterler aracılığıyla 7 milyondan fazlası otomobil olan 10,7 milyon taşıtın devir yoluyla el değiştirdiğine dikkati çeken Erkoç, ikinci el taşıt pazarında devirlerin yıllık bazda arttığını belirtti.

Erkoç, 2024'ün ilk yarısındaki satışlarda yaşanan azalışa işaret ederek, yılın ikinci yarısında ise piyasada canlanma görüldüğünü bildirdi.

Otomobil satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını ifade eden Erkoç, bu ili Ankara ve İzmir'in takip ettiğini kaydetti.

Erkoç, vatandaşların finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntılara da değinerek, bankaların uyguladığı kredi faiz oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Taşıt kredilerinde vadenin düşük olduğunu aktaran Erkoç, "Bundan dolayı maalesef piyasada durgunluk var. Ancak pandemi sonrası arz düşüklüğü ve araç bulunabilirliğinin zorlaşması, stokçuların ortaya çıkması gibi nedenlerle yükselen fiyatlar da yüzde 20'lerin üzerinde geri geldi. Artık araçlar gerçek değerinden satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'TALEP ARTACAK, FİYATLAR YÜKSELEBİLİR'

Erkoç, Ramazan Bayramı ve bahar aylarının gelişiyle araca olan talebin artacağını belirterek, bu durumun fiyatların artmasına neden olacağını anlattı.

Maliyet artışları, satın alma gücünün düşmesi ve faiz oranlarında önemli indirim olmayışı gibi nedenlerle sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğini bildiren Erkoç, şöyle devam etti:

"Bununla talebin sıfırdan ikinci ele kayacağını ve ikinci elde de fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarını, bütçelerine uygun aracı almalarını tavsiye ediyoruz."

'EKSPERTİZ MERKEZİNİ KONTROL EDİN'

Erkoç, otomobil satışlarında uygun fiyatlar nedeniyle alım satımların hız kazanacağını ifade ederek, bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

İlan sitelerinde "cazip" fiyatlarla kapora dolandırıcılığı yapıldığını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, karşılarında muhatap bulabilecekleri otomotiv ticaret merkezlerinden, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yaparlarsa herhangi sorun yaşamazlar. Aynı şekilde satın alacakları aracı ekspertiz merkezlerine götürürken söz konusu merkezin TSE standartlarına uygunluğunu kontrol etmeleri de son derece önemli. Firmaların, ekspertiz yaptıkları araçlara garanti vermesi, tüketicilerin bunu talep etmesi bu konularda da yaşanan mağduriyetlerin önüne geçecek. Ekspertiz merkezleri için de bir standart getirilmesi konusunda ilgili mercilerle görüşmelerimiz sürüyor." AA

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SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
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