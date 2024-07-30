MTV'de ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. Milyonlarca araş sahibini ilgilendiren 2024 MTV ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün.

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

MTV ikinci taksit ödemesi nereden ve nasıl yapılır?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.